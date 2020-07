Dubkréka-Khorira : Bienvenue dans le complexe sportif et de l’académie de football KPC où tous les rêves sont permis

DUBREKA- Le complexe sportif et de l’académie de football KPC a refoulé du monde ce vendredi 10 juillet 2020. Le Ministre d’Etat chargé des sports, Sanoussi Bantama Sow, le Chef du Département des Postes et télécommunications, Oumar Said Coulibaly, la députée Zénab Camara, le Président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Souaré, le Directeur Général de l'ONFPP, Lucien Guialo ainsi que plusieurs autres invités de marque étaient les hôtes du PDG de Guicopres ce vendredi 10 juillet 2020.

Malgré la forte pluie qui s’est abattue sur Conakry et ses environs, le complexe sportif et de l’académie de football KPC a refoulé du monde. Chacun voulant découvrir ce joyau qui servira de centre formation à des pépites qui pourront à coup sûr faire autant ou mieux que le Hafia 77.

Bâti sur une superficie de 13 hectares avec une possibilité d’extension à 17 hectares, le centre comprend entre autres quatre terrains de football dont deux qui répondent aux normes de la FIFA, un bloc académique, un bloc administratif, un bloc médico-sportif et un autre bloc qui servira de dortoir.

Bâti sur une surface totale de 2 243 mètre carré, le bloc administratif qui porte le nom du ballon d’or africain Chérif Souleymane comprend un amphithéâtre-auditorium, des salles de réunion, de 9 bureaux, d’une cafétéria et d’une boutique du club Hafia.

Connu pour sa vision et son amour pour le football, Kerfalla Camara KPC a également construit dans ce complexe un centre médico-sportif qui dispose d’une salle de sport/musculation, des vestiaires, d’une lingerie et de salles de consultations médicales et de soins. Ce centre porte quant à lui le nom de Naby Laye Papa Camara.

A Khorira, localité qui abrite le centre sportif, le PDG du Groupe Guicopres a également sorti sous terre un bâtiment qui servira de dortoir aux futurs occupants du centre. L’imposante bâtisse flanquée sur une surface de 2 545 mètre carré dispose de 33 cabines pour les stagiaires, 2 cabines pour les responsables, une salle TV ainsi que deux salles de détente de 80 mètre carré chacune.

Très enthousiasmé par l’œuvre du PDG de Guicopres, le Président de la Fédération Guinéenne de Football n’a pas manqué de magnifier la vision futuriste de KPC.

« Ce qu’il a fait, ce n’est pas pour lui ni pour sa famille. C’est pour son pays, et même l’Afrique qu’il l’a fait », a notamment souligné Antonio Souaré qui dit avoir été honoré par Kerfalla Camara KPC à travers le complexe sportif et de l’académie de football de Khorira.

D’autres anciennes gloires du football guinéen emboîteront le pas à Antonio Souaré pour féliciter le PDG du Groupe Guicopres. Thiam Ousmane Tolo, l’ancien capitaine du Hafia 77 dira notamment que « la jeunesse est l’avenir d’un pays. Et à travers cette œuvre, c’est toute la jeunesse de notre pays que vous rendez service ».

Bouba Sampil, le Président de l’AS Kaloum dira quant à lui que la construction d’un tel complexe sportif est une première en Guinée.

De son côté, le Ministre d’Etat Sanoussi Bantama Sow dira qu’à travers ce centre, la Guinée n’a désormais rien à envier aux pays de la sous-région.

« Ce que j’ai vu ici, c’est du sans commentaire. Avant, lorsqu’on parlait d’académie de football, on pensait d’abord à des pays comme le Sénégal ou la Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, je puis dire que la Guinée n’a rien à envier à ces pays à travers notamment ce complexe », a indiqué le Ministre d’Etat Sanoussi Bantama Sow qui n’a pas manqué de remercier le Président Alpha Condé pour sa vision pour un libéralisme économique.

Avant de terminer son propos, le Chef du Département des Sports, de la culture et du patrimoine historique a invité les mécènes qui investissent dans le football guinéen à faire autant pour les autres disciplines telles que le basketball ou encore la natation.

Dans une note dont copie est parvenue à notre rédaction, Kerfalla Camara KPC a levé un coin du voile sur ses ambitions comme Président du Hafia football club.

« Doté d’infrastructures de haut niveau, répondant aux normes internationales les plus exigeantes, notre futur ‘’nid de champion’’ nourrit l’ambition de favoriser l’éclosion des grands footballeurs de demain, qui porteront haut, je l’espère, les couleurs du grand Hafia mais également de celles de notre Syli National. De là naitront les générations futures, les graines de champions inspirés des exploits de Petit Sory, Chérif Souleymane, Papa Camara ou Bangaly Sylla qui feront la fierté de toute la Guinée », a indiqué le PDG du Groupe Guicopres.

À Khorira, le rêve est donc permis ! Tous les rêves sont permis ! L’espoir renait pour le football guinéen. L’espoir que la Guinée revienne dans le concert des grandes Nations de football.

