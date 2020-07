Guinée : une "avancée majeure" dans le dossier Foniké Mengué…

CONAKRY-Le dossier de Oumar Sylla "Foniké Mengue" , activiste guinéen arrêté le 17 avril dernier vient de connaître un coup d'accélérateur important.

Après trois mois d’instruction, le doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance de Dixinn vient de renvoyer le dossier de ce responsable du FNDC devant le parquet, ouvrant ainsi la voie d’un jugement.

Le doyen des juges a rendu deux ordonnances à cet effet. L’une renvoie le chargé de la mobilisation du FNDC pour « diffusion et production de fausses nouvelles » et l’autre pour « menace et violences ».

Le dossier a été rendu au procureur de la République. Saisis de ces deux ordonnances, les avocats de Foniké Mengué souhaitent maintenant que le procès soit ouvert le plus rapidement possible.

« L’instruction préparatoire étant terminée, le dossier ayant été retourné à monsieur le procureur de la République, nous souhaitons l’ouverture rapide du procès. Notre client est seule dans l’affaire, il n’a pas de complice, donc notre souhait est qu’il soit jugé le plus rapidement que possible », a lancé maître Salifou Béavogui.

