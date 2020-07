Conakry: l’ONUDI organise la 2ème session du comité de pilotage du projet "REFILA"

CONAKRY- L’Organisation des Nations-Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) a organisé ce vendredi, 10 juillet 2020 une visioconférence, axée sur la deuxième session du comité de pilotage du projet REFILA (Relance de la Filière Ananas).

Présidée par le ministre d’Etat, ministre de l’industrie et des PME et conseiller personnel du président de la République, Tibou Kamara, cette réunion virtuelle a connu, outre les responsables de l’ONUDI, la participation des partenaires techniques et financiers dudit projet, notamment l’Union Européenne, les points focaux du projet dans les ministères de l’agriculture et du commerce ainsi que les bénéficiaires représentés par le FEPAF (fédération des planteurs de la filière fruit de la Basse Côte).

Financé à hauteur de 490 millions d’euros par l’Union européenne dans le cadre de son programme de compétitivité, ce projet va contribuer efficacement à la relance de la filière Ananas, transformant ainsi l’économie guinéenne dans le domaine de l’agriculture. L’Organisation des Nations-Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) est l’agence d’exécution du projet REFILA.

Dans son allocution de circonstance, le représentant pays de l’ONUDI en Guinée M. Ansoumane Bérété a rappelé le contexte dans lequel se tient cette deuxième session du comité de pilotage du projet REFILA.

« C’est avec un immense plaisir que je prends part à cette importante session du comité de pilotage du projet de Relance de la Filière Ananas, (REFILA). Deuxième après celle qui a marqué le lancement du REFIA en novembre 2019, la présente session du comité de pilotage revêt un caractère particulier. En effet, elle marque la conclusion de l’étape clé du démarrage du projet, ouvrant la voie au déploiement actif des activités opérationnelles du projet sur le terrain » a introduit M. Ansoumane Bérété, premier responsable de l’ONUDI en Guinée.

Le REFILA est une belle manifestation de coopération active et exemplaire entre l’ONUDI et l’Union Européenne au niveau régional et dans plusieurs pays notamment africains, en particulier de l’espace CEDEAO, dont la Guinée, a-t-il ajouté.

« C’est justement cet objectif qui nous interpelle tous. L’ONUDI, en tant qu’agence d’exécution du REFILA, en collaboration avec les partenaires, s’active depuis des mois à faire avancer la relance de la filière ananas de la Guinée », dira-t-il.

Le secteur agricole contribue substantiellement au PIB des pays de la CEDEAO et présente un fort potentiel pour augmenter les revenus d’exportation et stimuler les croissances des économies de la région. Cependant la productivité et la valeur ajoutée des produits agricoles sont encore faibles pour un secteur qui emploie autour de 64% de la population active. D’où l’importance d’agir avec efficacité pour augmenter le rendement.

« Les interventions du projet REFILA visent entre autres : à faire passer la production annuelle d’ananas de 18.000 à 30 000 tonnes ; améliorer les exportations de 9 000 à 15 000 tonnes, améliorer le rendement de 40t/ha à plus de 50t/ha; labéliser et positionner la baronne de Guinée sur le marché mondial », a expliqué M. Brérété.

Ce projet est financé à hauteur de 490 millions d’euros par l’Union européenne dans le cadre de son programme de compétitivité de l’Afrique de l’Ouest. La Guinée est l’un des principaux bénéficiaires. Prenant part à cette session, le représentant de l’Union Européenne a réitéré l’engagement de leur Institution à accompagner le projet car dira-t-il, les enjeux sont colossaux.

« L’Union Européenne réitère son soutien à accompagner le projet qui vise à la transformation structurelle de l’économie guinéenne dans le domaine de l’agriculture » a déclaré M. Simon Boutelef.

Pour sa part, dans son intervention, le ministre de l’Industrie et des PME a déclaré que la réalisation de ce projet est une volonté manifeste du gouvernement à relancer le secteur agricole de la Guinée et particulièrement la filière ananas dont le pays était l’un de premier producteur et exportateur de la sous-région Ouest-africaine.

« Cette session va nous permettre d’aboutir à des résultats pour la relance de la filière ananas. Il s’agit de relever ce défi. Je ne peux pas terminer cette allocution sans remercier les partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre de ce projet », a mentionné Tibou Kamara.

Dans cette même logique, le ministre d’Etat et conseiller personnel du président de la République a rappelé la signature d’un accord entre des partenaires des Emirats-Arabe-Unis et la Guinée pour la relance de l’usine Friguiadi dans la sous-préfecture de Maferinya.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28