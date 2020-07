Le DG de la SEG á ses collegues: “C’est le moment de renoncer aux vengeances et de s’ouvrir á la cohabitation”

Comme on le dit souvent, le ridicule ne tue pas en Guinée. Il est de coutume que certains cadres véreux tapis dans l’ombre en complicité avec certains hommes dits des médias dénigrent et essayent de saper les bonnes actions de ceux-là qui travaillent pour le bien de la nation conformément á la volonté de changement exprimée par le président Alpha Condé.

C’est de ces habitudes rétrogrades et anti-peuples qu’un groupe dit d’hommes de médias sous l’effet de la corruption de certains anti-changements a eu la bassesse de publier un article intitulé “ Direction générale de la SEG, le temps de la vengeance” avec pour le but de ternir l’image d’un homme. Un homme, Patrice Pépé, celui-là même qui est venu pour combler les défis qui s’imposent á la société des eaux de Guinée afin de permettre á nos paisibles populations d’avoir de l’eau courante de façon régulière et continue.

Dans cet article dénié de tout fondement, les auteurs prétendent que le nouveau directeur général Patrice Pépé Loua est venu pour diviser, écarter les anciens et mettre en mal les contractuels en déformant volontairement et de façon absurde certains propos du discours de prise de fonction de directeur.

Ce qui est le contraire du contenu du discours de ce dernier comme en témoigne Ibrahima Kalil, un journaliste bien connu dans le milieu de la presse qui, ces derniers temps a suivi toutes les actions qui se sont déroulées à la SEG.

‘’Avant de me prononcer sur cet article que j’ai personnellement lu, je tiens à vous dire que moi, j’ai connu Patrice Pépé Loua bien avant qu’il ne soit nommé directeur général. A l’époque, il était le numéro 2 de ce service public. Au premier jour de notre contact, j’ai vu en lui un homme de changement, quelqu’un qui aime son travail, qui préfère servir que de se servir. C’est un homme d’actions qui ne parle pas beaucoup ; mais qui agit beaucoup dans l’accomplissement de sa tâche. Tout de suite, j’ai compris que des lendemains meilleurs attendent la SEG. En ce qui concerne cet article, j’avoue que ça m’a vraiment désolé. C’est un ami journaliste connaissant mes relations avec le directeur qui m’a alerté. Mais j’étais choqué car j’étais là le jour de la prise de fonction et j’ai même la copie du discours avec moi’’, a réagi M. Kalil.

Continuant sa narration, notre confrère souligne que ‘’lors de cette journée de prise de fonction, Patrice Pépé loua a commencé en bon croyant par louer Dieu qui a insufflé la vie en lui avant d’exprimer toute sa reconnaissance et ses remerciements au président Alpha Condé et au ministre d’État chargé de l’hydraulique Papa Koly Kourouma pour le choix porté sur sa personne pour conduire les destinées de la SEG. Puis,il a expliqué les difficultés auxquelles, la société est confronté au moment où il prenait sa direction tout en exprimant la nécessité d’unité et du travail en équipe pour relever les défis’’.

Un appel à l’unité et au pardon qui je retiens encore : ‘’Mesdames, messieurs à ces mots, je voudrais, avec vous ouvriers, employés, maîtrises et cadres qu’on se joigne les mains dans les mains dans la vérité, l’amour et l’unité pour la mise en place d’un plan d’urgence et à court terme, afin de relever ensemble les défis qui nous attendent.

Mesdames et messieurs cette démarche ne peut pas aboutir sans une vision claire de la direction générale. C’est pourquoi, je profite de cette occasion qui m’est offerte de décliner la vision de la direction générale qui demeure et reste la continuité de la vision de mon frère feu Mohamed Oularé.

Cette vision qui consiste á la mise en œuvre du programme du gouvernement dans le cadre du plan national de développement économique et social volet : objectif développement durable ODD N6.1 Et qui fera de notre société gagnante qui reposera sur quatre valeurs á savoir : l’esprit de famille et d’équipe, le professionnalisme, le sens du service public et le respect du client’’.

Et plus loin Patrice Pépé renouvelle sa main tendue et sa volonté de rassemblement: ‘’Mesdames et Messieurs, chers collègues travailleurs, je tiens à vous rassurer de ma disponibilité en tout temps et en tout lieu pour tous les travailleurs quel que soit leur position dans la société pour la résolution de nos différents problèmes […] Je voudrais vous dire aussi chers collaborateurs de la SEG que je ne suis pas ici pour parler de moi mais pour être près de vous, vous regarder dans les yeux pour vous écouter, ouvrir mon cœur á votre témoignage de vie professionnelle. Et si vous me permettez, je désirerais aussi vous embrasser et, si Dieu me donne la grâce, car c’est une grâce je voudrais travailler avec vous je voudrais que nous priions ensemble et que nous nous pardonnions afin que nous puissions nous regarder et aller de l’avant avec foi et espérance’’, témoigne Kalil.

“Pour terminer son discours de rassembleur, le nouveau directeur général de la SEG en fervent chrétien croyant et pratiquant n’a pas hésité de citer un passage de la Bible sur le pardon “Ne crains pas la vérité ni la justice. N’ayez pas peur de demander ni d’offrir le pardon. C’est le moment de guérir les blessures, de construire des ponts, d’aplanir les différences. C’est le moment de désactiver les haines et de renoncer aux vengeances et de s’ouvrir à la cohabitation fondée sur la justice, sur la vérité et sur la création d’une véritable culture de la rencontre fraternelle. En gros voilà le côté si social, si fraternel, si unificateur de Patrice Pépé Loua’’, dit ce témoin oculaire de cette journée de prise de fonction.

Après avoir écouté un tel discours où se trouve cette prétendue vengeance dont parlent les saboteurs ? Quelques instants après sa prise de fonction, j’ai assisté à la venue des cadres et travailleurs de la SEG pour le remercier pour la nouvelle dynamique engagée.

J’avais pu écouter leur porte-parole qui avait déclaré sans ambages: ‘’Monsieur le directeur, votre venue á la tête de la SEG est une nouvelle opportunité pour nous et pour les populations. Aujourd’hui, Dieu vous a envoyé pour corriger les injustices et régler les problèmes’’.

C’est pour dire combien de fois, notre pays doit œuvrer pour permettre à ceux qui veulent amener ce pays de l’avant d’être à l’abri des parasites apatrides qui veulent coûte que coûte saper les grands changements engrangés par la 3ème République en s’attaquant injustement à ceux qui ont donné tout du fond de leur cœur pour aider le président à réussir sa mission.

Cellule de communication de la SEG