Le Conseil d'Administration de l’ANIES a tenu sa première Assemblée Générale

(Conakry, le 9 juillet 2020) - Le Conseil d'Administration (CA) de l’Agence Nationale d’Inclusion Économique et Sociale (ANIES) a tenu, ce jeudi 9 juillet, sa première Assemblée générale. La rencontre a réuni les membres du CA fraîchement nommés et la direction de l’ANIES.

Prenant la parole, le Président du CA (PCA) a remercié le Chef de l'État pour la confiance portée aux administrateurs de l’ANIES. Monsieur Alhassane Condé s'est aussi félicité des résultats de l’ANIES, déjà visibles sur le terrain, surtout en cette période de Covid-19. Et, avant la présentation des membres du CA et des responsables de l’ANIES, il a invité la Directrice Générale, Madame Sanaba Kaba, à expliquer le fonctionnement de la structure qu’elle dirige et dont la mission est d’éradiquer l’extrême pauvreté en Guinée.

Á la suite de l’exposé de la Directrice Générale, le Coordinateur général de l’ANIES est revenu sur la genèse de l’Agence et aussi sur les relations avec les différents partenaires techniques et financiers. Monsieur Ansoumane Camara a souligné au passage que c’est surtout l'accompagnement du Chef de l'Etat, Professeur Alpha Condé, ainsi que de son Premier Ministre, Docteur Ibrahima Kassory Fofana, qui a permis à ANIES d'obtenir les résultats encourageants soulignés par le Conseil.

Reprenant la parole, le PCA de l’ANIES s’est dit confiant pour l’avenir de l’Agence : « Avec ce que j’ai entendu aujourd’hui, je suis convaincu que nous avons beaucoup de chance de réussir ce pari. »

Créée en janvier 2019, l'ANIES est l'une des plus grandes initiatives présidentielles depuis 2010. Elle a marqué sa présence active sur le terrain, suite à l'apparition sur le sol guinéen de la pandémie à coronavirus, avec des actions de sensibilisation des populations, de désinfection de lieux publics et de distribution de kits sanitaires.

Conscient de tous ces efforts fournis par la Direction de l’ANIES, le Président de la République, Professeur Alpha Condé, a pris, fin juin, un décret dotant l’agence d’un Conseil d’Administration. Une décision qui devrait faciliter, voire accélérer, l’atteinte des objectifs assignés à l’ANIES.