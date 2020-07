Fodé Oussou contredit Damaro : « Je mets au défi… »

CONAKRY-La 9ème législature meilleure que la 8ème ? Dr Fodé Oussou Fofana n’est pas d’accord avec cette déclaration de l’honorable Amadou Damaro Camara, actuel président de l’Assemblée nationale contestée par l’opposition. L’ancien président du groupe parlementaire libéral démocrate contredit son ancien collègue député. Selon lui, il n’y aucun élément de comparaison entre la 8ème et la 9ème législature à tout point de vue.

« Il n’y a aucun élément de comparaison entre la 8ème et la 9ème législature au point de vue qualité, représentativité, et à tout point de vue. Tous ceux qui étaient dans la 8ème législature l’avaient mérité contrairement à leur 9ème législature qui fait honte. Parce qu’ il y a certains qui sont députés par la volonté d’Alpha Condé. Si on avait tenu compte des résultats réels de ces élections, le RPG allait s’en sortir avec au moins 104 députés. Il y a des députés qui n’ont pas eu 300 voix sur l’étendue du territoire national. Je mets au défi quiconque de me prouver le contraire en fournissant les résultats », martèle Dr. Fodé Oussou Fofana.

Des ministres qui avaient peur des députés…

Sur le plan africain pendant six ans, la huitième législature était considérée comme la meilleure, précise le vice-président de l’UFDG. « Partout où on est passé, c’était l’un des rares pays où la mouvance n’avait pas la majorité qualifiée des 2/3 pour voter des Lois organiques. On était respecté par rapport à beaucoup de pays. Damaro a joué un rôle important pendant cette législature. Les débats étaient houleux mais dans le respect mutuel, des interventions de qualité. Certains ministres avaient même souvent peur de passer au parlement parce qu’ils savaient ce qui les attendait à l’hémicycle. Quoiqu’on dise, Damaro a défendu avec brio le RPG arc-en-ciel. Mais qu’il dise que cette 9ème législature, est meilleure que la 8ème je n’ai pas envie de la commenter parce que je ne la reconnais pas », a-t-il avancé.

Africaguinee.com