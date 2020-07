M'bilia Kaba, leader de la contestation à Kankan :"le prochain mouvement sera dans toute la région..."

KANKAN- Les jeunes de Kankan n’entendent pas reculer ! Le président du mouvement « Electrifions la Haute Guinée » vient d’annoncer de nouvelles actions d’envergures dans les prochains jours pour faire aboutir leurs revendications. Ousmane M’bilia Kaba qui s’est confié à notre correspondant dans la région a annoncé que la prochaine manifestation se fera dans toute la région de la Haute Guinée. Il répond aussi à ceux qui affirment qu'ils sont manipulés par l'opposition.

AFRICAGUINEE.COM : Vous êtes sortis pour la troisième fois pour réclamer l'électricité dans la ville de Kankan. Pourquoi ce réveil de conscience soudain ?

OUSMANE M’BILIA KABA : On avait accordé une marge aux autorités pour les négociations, mais on voit qu'elles n’ont rien proposé comme piste de solution. Donc il était temps pour nous de continuer le combat. Et le combat continue.

Malgré l'implication de la notabilité vous campez sur votre position. Pourquoi ce durcissement de ton ?

Vous savez tous que la notabilité ne fait que jouer son rôle pour apaiser la situation. Mais est-ce que chez eux, il y a le courant ? Trop c’est trop ! C'est la raison pour laquelle ces jeunes ne veulent plus écouter personne. L’objectif principal c’est d’avoir un barrage hydroélectrique en Haute Guinée. Donc ce durcissement de ton provient de toute une équipe. Ce gouvernement doit faire quelque chose maintenant.

Certains disent que vous êtes manipulé par l'opposition. Que repondez-vous ?

Il y a des profiteurs, des ennemis de Kankan qui veulent tout mettre en œuvre pour dissuader cette lutte noble, qu’ils arrêtent ces propos fallacieux. Il y'a aucun membre de l’opposition qui nous manipule et nous ne somme pas en contact avec un leader politique. C’est la jeunesse de Kankan qui se lève comme un seul homme pour réclamer ce droit commun.

Le gouvernement a envoyé des groupes électrogènes pour améliorer la desserte. Cela vous semble-t-il suffisant pour régler le problème de courant à Kankan ?



On en a marre avec ces groupes électrogènes qui ne font pas le bonheur des citoyens. Depuis la venue de ces groupes électrogènes il n’y avait rien sur le terrain. C’est à cause de nos manifestations qu’ils ont commencé les installations. Désormais nous réclamons des barrages hydroélectriques. Nous ne voulons plus de groupes électrogènes qui sont de toutes les façons tout le temps en panne.

Quelle va être la prochaine étape ?

Apprêtez-vous bien ! La prochaine sera une manifestation dans l’ensemble des préfectures de la Haute Guinée. D’ailleurs nous sommes en contact avec certains jeunes leaders des autres préfectures pour ça.

Propos recueillis à Kankan par Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com