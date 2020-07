Le Programme INTEGRA offre aux jeunes guinéens des opportunités en technologie innovante

Après le succès de son premier atelier virtuel en marketing digital, le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, a réalisé une seconde session de formation. A travers l’agence ITC et en partenariat avec l’AGUIPE, cette formation en coding permettra de former 100 jeunes guinéens intéressés par les TIC afin de leur apporter les connaissances nécessaires, notamment dans le développement d’applications mobiles Android.

Depuis quelques années, en Guinée comme partout en Afrique, les TIC se positionnent comme un secteur d'intérêt pour la jeunesse. INTEGRA a donc dirigé ses activités vers cette filière porteuse afin de pouvoir orienter les jeunes vers des secteurs durables et qui offrent le plus de possibilités d’embauches ou d’entrepreneuriat. C'est dans cet esprit que l'AGUIPE et INTEGRA présentent cette formation innovante pour renforcer les capacités des jeunes du pays et faciliter leur employabilité. Cette deuxième session a permis de former 30 jeunes supplémentaires.

Djénabou SOW, l’une des participantes de cet atelier virtuel est diplômée en Génie informatique à l'Université de Nongo. A travers cette formation, elle a appris à développer des applications Android à travers le langage KOTLIN et à communiquer une application à une base de données telle que MySQL : « grâce à cette formation INTEGRA, je vais pouvoir m'améliorer encore plus dans la programmation et enrichir mes compétences. Ce genre de formation est un grand avantage pour les jeunes diplômés qui se prépare à affronter le marché de l'emploi. ». Ce qu'elle a préféré, c'est surtout d'apprendre à concevoir des interfaces répondant aux standards internationaux. Elle compte développer sa propre application en E-Agriculture dans la production de la pomme de terre pour sa localité.

Ces ateliers virtuels du programme INTEGRA s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration de l’employabilité des jeunes à travers la formation professionnelle et le développement de compétences. Avec la forte demande et le succès de cette activité, d'autres formations suivront dans les mois à venir pour toucher une centaine de jeunes.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Initié conjointement par le Gouvernement guinéen et l'Union européenne, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

#INTEGRA_GUINEE #AfricaTrustFund #ITC #ENABEL #GIZ #TeamEurope #EUSolidarity

https://www.facebook.com/DelegationDeLUnionEuropeenneEnGuinee/

https://twitter.com/UEenguinee

https://www.facebook.com/INTEGRA_Guin%C3%A9e-308364566431444/notifications/

https://twitter.com/GuineeIntegra