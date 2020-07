Diplomatie : Alpha Condé rappelle deux ambassadeurs…

CONAKRY- Le Président guinéen Alpha Condé vient de rappeler deux ambassadeurs. A travers un décret lu ce mercredi 8 juillet 2020 dans la soirée, le chef de l’Etat a rappelé les diplomates guinéens basés à Madrid (Espagne) et Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis).

Il s’agit des MM. Alhassane Souaré et Paul Goa Zoumanigui, respectivement Ambassadeurs Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Guinée à Abu-Dhabi (Emirats Arabes Unis) et à Madrid (Espagne). Ces deux diplomates sont rappelés.

Pour l’heure on ignore le motif de ce rappel.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023