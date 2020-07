L’Académie KPC recrute son Directeur de la Formation

Basé à Khorira, à 35 km de Conakry, l’Académie KPC, relevant du HAFIA FC, entend se doter de tous les moyens humains, matériels et organisationnels nécessaires pour développer une expertise guinéenne en matière de détection et formation des jeunes joueurs au métier de footballeur professionnel.

A compter de la saison 2021/2022, le centre accueillera ainsi des enfants âgés de 13 ans et plus appelés à représenter les équipes U15, U17 et U19 du Hafia FC, au sein d’un environnement particulièrement adapté à l’apprentissage du football. Bâti sur une surface totale de 13 ha, l’Académie KPC intègre en effet toutes les fonctionnalités propres à un centre de formation : un bâtiment administratif, un groupe scolaire, un bâtiment d’hébergement pour 60 jeunes, un réfectoire, un centre médico-sportif et 4 terrains de football.

En perspective de son ouverture prévue en janvier 2021, l’Académie KPC lance le présent appel à candidature pour le recrutement de son Directeur de la Formation.

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR DE LA FORMATION :

• Le Directeur de la Formation exercera les missions et responsabilités suivantes, sous l’autorité de M. Kerfalla Camara, Président du Hafia FC.

• Mise en place d’un réseau de recrutement

• Structuration de la cellule de détection

• Opérations de détection

• Sélection de la première promotion des joueurs entrants

• Gestion de l’organisation sportive de l’Académie KPC

• Responsable de la définition et de la mise en place de l’organisation fonctionnelle sportive

• Supervision du pôle pédagogique

• Gestion de la relation avec les parents des joueurs

• Participation à l’élaboration du budget

• Gestion du personnel sportif responsable de la formation des joueurs de l’Académie KPC

• Sélection, affectation, supervision et gestion du personnel technique

• Conception des plans de formation pluriannuels

• Animation de séminaires et de séances pratiques de formation continue

• Formation des joueurs

• Responsable du recrutement des joueurs

• Conception des programmes de formation ;

• Animation de séances de formation et d’entraînement ;

• Formalisation, suivi et évaluation des performances des joueurs

• Gestion des compétitions officielles et amicales des équipes de jeunes du Hafia FC.

• Promotion des joueurs auprès de clubs tiers

INFORMATIONS SUR LE POSTE :

• Rémunération attrayante

• Avantages en nature : Logement meublé à proximité du centre, Véhicule

• Date prévue de prise de fonction : au plus tard le 1er janvier 2021

Critères de sélection :

Le candidat devra disposer des prérequis suivants :

• Diplôme(s) reconnu(s) en matière de formation dans le domaine sportif (Football)

• Expérience probante minimale de 5 ans en matière de gestion de centre de formation

Le dossier de candidature comportera :

• Un CV détaillé

• Une Copie des diplômes

• Une note méthodologique de 4 pages minimum présentant la démarche proposée par le candidat

• Une liste et les coordonnées de 3 personnes contacts pouvant renseigner sur le candidat.

Les candidats intéressés et disposant des prérequis susmentionnés sont priés d’envoyer leur candidature au plus tard le 31/10/2020 à l’adresse suivante : recrutement@academiekpc.com