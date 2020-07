Koundara : Appel à la mobilisation pour accompagner le reboisement...

KOUNDARA-Le Conseil des jeunes ressortissants et résidents de la préfecture de Koundara organise la saison 3 de la semaine préfectorale du reboisement dont il est principal initiateur. Cette campagne qui débutera le 25 juillet s’étend jusqu'au 05 Aout 2020.

L'initiative de cette jeune et ambitieuse organisation non-gouvernementale s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la dégradation du sol, l'avancée de l'érosion, les feux de brousse, le braconnage et la coupe abusive ou trafic du bois.

“En cette année 2020, l’association envisage de faire une campagne de reboisement en fin juillet et début Aout, car le constat sur l’état actuel de l’environnement dans la zone est amère et si rien n’est fait dans les 20 prochaines années, la zone sera invivable sans doute”, explique le secrétaire général du Conseil Mamadou Keïta.

Située au nord la Guinée, la préfecture de Koundara qui relève de la région administrative de Boké est frappée de plein fouet par une forte chaleur due au dérèglement climatique. D’où ce projet.

“C’est pourquoi, nous jeunes ressortissants et résidents de Koundara avons pris cette initiative de reboisement des plants dans le but de lutter contre le déséquilibre climatique qui se manifeste par le réchauffement climatique global ainsi que l’amélioration de la pluviométrie et la préservation des écosystèmes tout en favorisant la biodiversité badiaroise” a ajouté Mamadou Keïta.

Avec un climat subsaharien la préfecture peut avoir une température parfois qui dépasse les 45 °C en avril et mai, avec une moyenne de 30 °C en août et 15 à 22 °C en décembre et janvier. Des statistiques inquiétantes qui doivent interpeller les ressortissants de la préfecture, estime le président de COJERREK.

“Les réalités sont palpables, nous avons un problème d'eau, la chaleur est vraiment excessive pendant la saison sèche, donc la seule solution que nous avons c'est de reboiser. Si nous voulons mettre fin à cela, il faut qu'on se lève dès maintenant. Chacun de son côté peut faire quelque chose, celui et celle qui désire aussi peut venir le faire avec le COJERREK. Nous en appelons à tout le monde d'œuvrer dans ce sens pour que Koundara puisse retrouver un environnement couvert d'espace vert” lance le président de COJERREK, Korka Boiro.

Pour immortaliser cette troisième édition du reboisement, le COJERREK l'a dédiée à Elhadj Bah Ousmane “Bah Air Guinée” un cadre patriote qui s'est battu pour le rayonnement de Koundara.

Il faut rappeler que le COJERREK est une ONG des jeunes ressortissants et résidents de Koundara qui œuvre pour le développement communautaire durable à travers le renforcement des capacités, l’accompagnement des collectivités villageoises, la protection de l’environnement et la bonne gouvernance locale. Pour cette initiative de ces jeunes, vous pouvez les contacter sur cette adresse : cojerekguinee@gmail.com ou au +224.625.92.31.80

Aboubacar Siddy Diallo

Pour Africaguinee.com