Examens nationaux : Dr Bano Barry fait une importante annonce…

CONAKRY-Le ministre de l’Education Nationale vient de faire une annonce majeure sur le déroulement des examens nationaux.

Dr Alpha Amadou Bano Barry qui a été interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com a annoncé que le programme des examens nationaux a été calé par son département. L’entrée en 7ème année, le BEPC et le baccalauréat se tiendront dans la deuxième quinzaine du mois d’août.

« On a déjà le programme des examens nationaux. Comme d’habitude on commencera par l’entrée en 7ème année, ensuite on poursuit avec le BEPC et on termine par le baccalauréat. Ces examens se feront dans le courant du mois d’août. Certainement dans la deuxième quinzaine du mois d’août. Ensuite on récupère les classes intermédiaires en septembre. Ça c’est calé », a annoncé le ministre de l’Education.

Après trois mois d’interruption à cause de l’épidémie de covid-19, les cours ont repris en Guinée le 29 juin dernier. Dr Bano Barry annonce qu’à date plus de 98% des écoles guinéennes sont ouvertes.

« Sur l’ensemble du territoire national, à l’élémentaire on est à 96% d’écoles ouvertes, au secondaire on est 95%. Les régions dans lesquelles le taux est un plus faible que dans les autres, pour l’essentiel c’est Boké avec un taux de 87% pour l’élémentaire et le secondaire », précise le ministre de l’Education.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com