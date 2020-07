Ratissage à Mamou: Plusieurs tenanciers de bar-dancings arrêtés !

MAMOU-La police vient de procéder à une vaste opération de ratissage dans la ville carrefour contre les tenanciers des lieux de loisirs accusés d’avoir enfreint aux mesures de restriction liées à l’état d’urgence sanitaire, décrété par le Président Alpha Condé.

Une patrouille de la police a fait une descente inopinée au niveau des certains lieux de loisirs dans la commune urbaine de Mamou ce week-end. Lors de cette expédition, des tenanciers de boites de nuits, de bars et autres lieux de loisirs ont été interpelés. Ils sont placés sous mandat de dépôt à la maison centrale. Leur jugement aura lieu ce mardi 07juillet au tribunal de première instance de Mamou, a appris Africaguinee.com, à travers son correspondant.

« Notre parquet a été saisi par le commissariat central de police d’un procès-verbal dressé contre Mathos Haba, Mamadou Samba Boiro, Mamadou Diouldé Bah, Boubacar Kaba et Aboubacar Douk Sylla pour rébellion. Ce sont des faits qui sont prévus et punis par les articles 666 et 669 du code pénal. Par rapport aux faits, tous ces suspects sont soit, tenanciers ou propriétaires de bars et de dancings. Ils sont poursuivis pour avoir violé systématiquement les mesures édictées par le président de la république relative à la fermeture momentanée des lieux de loisirs. Ils se sont permis malgré tout d’ouvrir leurs lieux de loisirs et restaurants qui sont bondés toutes les nuits par certains noctambules. Notre parquet a reçu ce procès-verbal et l’a orienté en procédure de flagrant délit. S’il plait à Dieu, ils vont tous comparaitre en audience le mardi 7 juillet pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Ils ont été tous entendus sur procès-verbal et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Mamou », a précisé le procureur de Mamou Sidiki Camara.

Plusieurs autres lieux de loisirs de Mamou qui ouvrent clandestinement sont dans le viseur des autorités judiciaires. Elles promettent de mettre au grappin tous les contrevenants. C’est dans cette lancée d’ailleurs que la police a fait une descente ce week-end dans la sous-préfecture de Soya. Il y a eu de nombreuses interpellations.

Habib Samaké

Correspondant régional d’Africaguinée.com à Mamou