La femme du Général Sékouba Konaté honorée par la famille de Mabinty Sylla, la jeune-dame qui avait reçu une balle à Coyah

CONAKRY- La femme de l’ancien Président de la transition guinéenne a été honorée ce lundi 6 juillet 2020 à Conakry. Mariama Sako a eu droit à tous les honneurs ce matin dans la famille de Mabinty Sylla, la jeune-dame qui avait reçu une balle lors des émeutes survenues à Coyah le 12 mai dernier.

Après plus d’un mois d’hospitalisation à l’hôpital Ignace Deen, Mabinty Sylla a donné naissance à une fille le 22 juin dernier. Depuis ce lundi 6 juillet 2020, l’enfant porte le nom de Mariam Sylla. Elle est l’homonyme de Mariam Sako, l’épouse du Général Sékouba Konaté.

A travers ce geste, la famille Sylla a tenu à rendre un hommage à Mme Konaté qui n’a ménagé aucun effort pour porter assistance à Mabinty Sylla depuis le premier jour de son hospitalisation.

« Ce que Mme Konaté a fait, c’est Dieu seulement qui peut la récompenser. Elle a sauvé ma fille, et même ma petite fille à travers son geste. Elle n’est pas en Guinée, mais elle s’est sentie concernée par la situation difficile que traversait notre famille. Que Dieu la récompense », a déclaré la grand-mère de Mabinty Sylla qui était à l’hôpital avec elle.

L’imam de la mosquée de Simbaya qui a dirigé la cérémonie de baptême a à son tour formulé les mêmes prières pour Mariama Sako et sa famille.

« Je ne la connais pas, mais j’ai entendu parler d’elle à travers des témoignages de personnes qui ont eu la chance d’avoir son soutien. Dieu nous recommande de nous aimer et nous entraider. Que Dieu bénisse l’enfant et qu’il protège son homonyme et sa famille », a lancé un sage du quartier.

A noter que Mabinty Sylla continue encore à suivre son traitement du côté de l’hôpital Ignace Deen de Conakry.