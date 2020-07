Enseignement supérieur : la crainte des étudiants de l’Université de Labé…

LABE- A l’instar des autres universités du pays, celle de Labé a repris les cours depuis le 29 juin 2020. Cette reprise des cours après trois mois d’interruption à cause de l’épidémie de Coronavirus qui frappe le pays, intervient alors que certains étudiants sont bloqués dans leurs villes d’origine. Faute de moyens pour payer le transport, plusieurs étudiants en fin de cycle n’ont pas pu regagner l’Université. Reportage.

Nous sommes dans la commune rurale de Hafia qui abrite l’université de Labé, située à 22Km du centre urbain. Les cours ont repris dans la tranquillité. La ville n’a certes pas enregistré de nombre élevé de cas de Covid-19, mais le respect des mesures barrières est strict. Aux heures de cours, on sent le désert dans l’enceinte de ce temple de savoir. Tous les étudiants sont dans les salles de classes. Mais derrière se calme se cache une toute autre réalité. Près de 30% de l’effectif manquent à l’appel. Certains étudiants ne répondent pas encore au rendez-vous alors que la fin des cours est prévue le 31 Aout 2020.

Pas de cérémonie de remise des diplômes

"Nous avons pris toutes les dispositions avant la rentrée le 29 juin. Les étudiants sont venus assez nombreux bien qu’il y a des absences encore. Mais la présence dépasse les 60% à l’université de Labé. Pour les classes en fin de cycle, en la licence 3 pour toute option confondue, nous avons 12 programmes avec 771 étudiants. Avec les mesures barrières, nous les avons répartis en 18 groupes pédagogiques. Chaque groupe est composé de moins de 50 étudiants par salle. Tous es étudiants sont flashés à la rentrée comme à la sortie, les kits de lavage des mains sont aussi installés devant chaque salle. A cela s’ajoute le port obligatoire des bavettes et la distanciation", explique le recteur de l’Université de Labé.

Aux situations exceptionnelles, des mesures exceptionnelles. A cause de la présence de l'épidémie de Covid-19, cette année les autorités de l'université de Hafia ont décidé de bannir les cérémonie de remise de diplôme.

"Cette année il n’y aura pas de cérémonie de remise de diplôme, quiconque boucle l’année, la scolarité vérifie si l’étudiant a validé tout, on lui remet son diplôme il rentre chez lui. La reprise c’est pour tout le monde, ceux qui restent auprès des parents encore doivent revenir au risque de se retrouver en session. J’ai suivi certains étudiants dans les radios, leur souci c’est comment boucler vite l’année universitaire et rentrer", annonce le premier responsable de l’Université de Labé, Docteur Mamadou Dian Gongoré Diallo.

Diallo Djibril, étudiant en langue anglaise rentre de Sangaredi où il était parti à la veille du double scrutin du 22 Mars. Il regagne Labé dans l’espoir de rentrer avec son diplôme bien que le délai de 2 mois pour boucler l’année universitaire est serré pour lui.

« J’étais parti à la veille des élections dans l’espoir de rentrer juste après, mais entretemps l’arrêt des cours a été annoncé suite à la pandémie. Je suis rentré à Hafia le mercredi, le 1er juillet pour la reprise. Les cours se déroulent sans arrêt avec les différents professeurs, là il n’y a pas de fausses notes. Mon inquiétude c’est pour nos amis qui n’ont pas pu regagner l’université d’abord à cause de certaines difficultés liées notamment au transport qui est très cher », s’inquiète cet étudiant.

On est tous melangé..

Même son de cloche chez Aissata Camara qui rentre de Kindia. « Je suis inquiète parce que plusieurs d’entre nous avaient passé assez de temps ici avant de partir pensant que l’année st terminée. Du coup ils ont annoncé la reprise, maintenant le retour pose problème pour la plupart des étudiants. Les difficultés sont là pour les étudiants alors que les encadreurs ont reçu des instructions fermes pour boucler les programmes le 31 Aout au plus tard. L’autre inquiétude, c’est qu’ici on est tous mélangé. Chacun est venu d’une ville, le plus grand nombre vient de Conakry, nous sommes en contact ici on ne sait pas ce qui va se passer. Je ne souhaite pas mais s’il y a problème on peut nous dire d’arrêter encore les cours », lance l’étudiante.

Quel sort pour les absents ?

Cet Enseignant chercheur prévient le sort des absents sera décidé par les autorités de l’université. Selon lui la priorité aujourd’hui est de boucler les programmes. « Nous sommes déterminés à achever les programmes dans le temps qui est imparti. Nous avons un peu démultiplié les heures de cours. L’emploi du temps qui était réservé aux licences 1 et 2, ces heures sont réparties pour la licence 3 seulement pour achever le programme avant le 31 Aout afin que chaque étudiant entre en possession de son diplôme. Pour les absents, je pense que l’autorité supérieure a donné des instructions. La reprise c’est le 29, donc même si c’est un seul étudiant qui est présent on considère que tout le monde a suivi le cours. Donc il revient à chacun de prendre toutes les dispositions pour être là à temps. La pédagogie voudrait que les cours se déroulent dans une salle de classe, donc c’est ici la classe. Il n’est pas dit il faut obligatoirement la présence de tous les étudiants. Ceux qui sont bloqués ailleurs pour une raison ou une autre au moment des évaluations, ils seront évalués comme tout le monde » précise cet enseignant-chercheur.

