Sextape de Naby Laye : Ibrahima Diara Camara fait des révélations...

CONAKRY- Ce sont des révélations fracassantes que vient de faire à son tour Ibrahima Diara, le frère de la femme de Naby Laye. Le désormais ancien beau-frère de Naby Laye vient de s’exprimer sur l’affaire de la sextape qui fait jaser à Conakry depuis quelques jours. Accusées d’être derrière la publication des photos de Naby Laye nu, Ibrahima Diara dit que sa famille et sa sœur sont plutôt les victimes.

« Nous sommes une famille digne et trop religieuse. Notre éducation ne nous permet pas de faire un tel acte. Nous respectons l’être humain et nous savons que la dignité humaine est sacrée. En aucun cas, on se permettrait de faire un tel acte, quelque soit la colère qui nous anime. Ma jeune-sœur, je suis sûr qu’elle n’est mêlée ni de prêt ni de loin à cet acte. Naby laye connait comment sa photo s’est retrouvée sur les réseaux sociaux. Peut-être qu’il a des comptes à régler avec des gens (…). S’il a des preuves que c’est nous qui avons publié ses photos, il peut les montrer. Par contre, moi j’ai toutes les preuves dans mon téléphone. Des preuves qui prouvent que Naby Laye a tenté de nuire sa femme », a confié Ibrahima Diara Camara qui dit avoir tout fait pour sauver le mariage de Naby Laye Camara et sa sœur.

‘’Il m’a transféré une photo intime de ma sœur’’

Ces derniers temps, les problèmes au sein du couple Camara se sont multipliés selon Ibrahima Diara Camara. Ce dernier accuse également son désormais ancien beau-frère d’avoir menacé de publier des photos de sa femme nue sur les réseaux sociaux.

« Il m’a rappelé une fois pour me dire qu’il ne se comprenait pas avec sa femme. Je me suis entretenu avec ma sœur et puis je lui ai dit de n’est plus refuser de prendre ses appels. Donc, ma sœur a obéi. A mon fort étonnement un soir, j’étais connecté Naby laye m’a écrit et m’a dit qu’il ne se comprenait pas avec ma sœur. J’ai toutes les preuves dans ma boite privée. Je lui ai donné des conseils mais, il n’a pas compris et il m’a menacé. Il a insulté ma sœur avec des mots que je ne peux même pas répéter. J’ai dit cela est inacceptable, il s’agit d’une femme. Il m’a menacé, avec une photo de ma sœur et moi qu’il menaçait de publier. Par la suite, il m’a envoyé une deuxième photo de ma sœur qui était nue. Pour éviter de mauvaises surprises, j’ai pris les devants et j’ai fait un post sur Facebook pour dire aux gens que si des photos de ma sœur arrivaient à se retrouver sur les réseaux sociaux, ça serait l’œuvre de son mari. Par après, ma mère m’a demandé de supprimer ce post. Ce qui fut rapidement fait », accuse M. Diara Camara.

Les relations entre Naby Laye et sa femme se sont détériorées à tel point que le pire n’a pas pu être évité. Des photos indésirables de la jeune dame se sont retrouvées dans les mains de certains de ses amis.

« Ma sœur a été appelée par certains qui l’ont informé que ses photos ont été partagées sur les réseaux sociaux. Naby Laye a plus de 50 comptes. Donc il passe par ces comptes pour faire de telles choses », a témoigné M. Camara qui annonce d’ailleurs une plainte contre Naby Laye.

« Nous comptons poursuivre Naby Laye en justice. Bientôt nous allons porter plainte contre lui. On se prépare pour le faire. Ce qui renforce mes accusations, ce sont les échanges que j’ai eus avec lui sur son propre compte et les menaces qu’il m’a faites. Celui qui est capable de prendre les photos nudistes de sa propre femme et les envoyer à son frère peut faire le pire. Ma sœur aussi a beaucoup de preuves qu’elle compte mettre à la disposition de toute personne qui veut nous aider », a déclaré Monsieur Camara.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14