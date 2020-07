Près de 150 guinéens rapatriés du Sénégal: "On a beaucoup souffert…", témoigne M.S.

CONAKRY- L’attente aura été longue et même très pénible, mais ils ont enfin regagné leur pays, la Guinée. Bloqués au Sénégal depuis plusieurs mois à cause de la fermeture des frontières, due à l’épidémie de Coronavirus, une centaine de guinéens a regagné Conakry, ce samedi 04 juillet dans la soirée.

Parmi les rapatriés figurent de nombreuses femmes, certaines portant des bébés. Pour ce premier convoi, 148 guinéens sont arrivés sur un effectif de 200 annoncés pour ce samedi. Le nombre de guinéens bloqué au Sénégal est estimé à 500. L’opération de rapatriement se poursuivra ce dimanche et même dans les prochains jours.

« On est content, mais nous avons vraiment souffert. Cela a pris beaucoup de temps. Il fallait faire ce rapatriement depuis longtemps. Mais comme c’est fait, Dieu merci. Nous remercions ceux qui nous ont aidés à rentrer en Guinée », soupire Mariama Dalanda SY, à sa descente d’avion.

Opération très complexe…

Le ministre des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Étranger a avoué que l’opération a été très complexe. "Ce rapatriement a été une opération très complexe, qui implique non seulement une compagnie, mais aussi étrangère, dans ce cas-ci, les autorités sénégalaises. Et puis une coordination au sein même du gouvernement avec l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Donc, c’était une opération assez difficile. Mais Dieu merci, vous êtes là ce soir", souligne Mamadi TOURÉ.

A suivre…

Africaguinee.com