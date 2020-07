La révélation de Titi Camara : "Pourquoi j’ai démissionné…"

CONAKRY- L’ancien ministre des Sports, Aboubacar Titi Camara a fini par jeté l’éponge au sein du Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN-2025). Pourquoi cette démission ?

Interrogé par Africaguinee.com, l’ex dossard 10 et capitaine du Sily National a justifié sa décision par l’atmosphère pollué qui règne entre lui et l’actuel ministre des Sports Bantama Sow, par ailleurs président du comité de pilotage du COCAN. Titi Camara indique qu’il ne peut pas travailler dans un tel climat.

« C’est vrai j’ai démissionné. Vue l’atmosphère qui régnait entre le ministre et moi en tant que conseiller principal du comité et le Président, c’était devenu incompatible. C’est la raison. Pour moi, pour lui, pour tout le monde, je pense que c’était la solution la plus appropriée et la plus simple à prendre. Maintenant il faut leur souhaiter bonne chance afin qu’ils puissent réaliser ce projet qui fait partie du développement de notre pays », déclare Aboubacar Titi Camara au téléphone d’Africaguinee.com.

Les relations entre Titi Camara et Sanoussy Bantama Sow n’ont pas jamais au beau fixe. Les deux ont entretenu des rapports très tendus. Leur dernier accrochage remonte il y a seulement quelques semaines. Dans la foulée de l’affaire des anciennes gloires du sport guinéen, l’ancien international guinéen a décroché des flèches très dures contre l’actuel ministre des Sports. « Dans la vie il y a un choix à faire. Je leur souhaite bonne chance », lance Titi Camara.

A propos de la CAN 2025 attribuée à la Guinée, il faut dire que les préparatifs évoluent à un rythme glacial alors que le ministre des Sports Sanoussy Bantama Sow ferme la porte au Sénégal quant à l’idée d’une éventuelle co-organisation.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112