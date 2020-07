Présidentielles de 2020 : La CENI fait des annonces majeures…

CONAKRY-La commission électorale nationale indépendante (CENI) a fait plusieurs annonces liées aux préparatifs de l’élection présidentielle prévue cette année.

A l’occasion de la première réunion du comité inter-parties (CIP) organisé ce vendredi 3 juillet 2020, l’organe électoral a dévoilé la date du début des opérations de révision exceptionnelle des listes électorales pour les élections présidentielles prévues le 18 octobre 2020.

Selon le chronogramme présenté par la CENI, la date du 17 juillet 2020 a été retenue pour le début de la révision exceptionnelle des listes électorales. Cette opération s'entendra sur 15 jours.

Selon la directrice du département fichier électoral à la CENI, Djenab Camara, cette révision exceptionnelle des listes électorales va consister notamment à remplir des fiches de radiation des électeurs décédés, l’enrôlement des nouveaux électeurs, l’actualisation de la cartographie des bureaux de vote et l’affectation des électeurs.

Ce n’est pas tout. Le chronogramme de la CENI prévoit la période du 9 août au 16 octobre 2020 pour la gestion des candidatures des partis en lice et pour la campagne électorale.

L’institution électorale propose le 10 novembre prochain comme date du scrutin du deuxième tour.

Ce document a été présenté en présence de certains représentants des partis politiques, de la société civile et des partenaires techniques et financiers notamment l'Union Européenne et l’Organisation Internationale de la Francophonie.

A suivre…

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14