Dr Oussou aux détracteurs de l’UFDG: "Nous accueillons Ismael Condé avec fierté…"

CONAKRY- L’adhésion d’Ismael Condé au sein de l’UFDG principal parti d’opposition continue de susciter des réactions mêlées de controverse. Le parti dirigé par l’ancien Premier Ministre Cellou Dalein Diallo a déroulé le « tapis rouge » au jeune vice maire de Matam élu sous les couleurs du RPG.

Ismael Condé a été accueilli au sein du bureau exécutif de l’UFDG qu’il critiquait avec véhémence. Alors que les critiques fusent autour de cette adhésion, Dr Fodé Oussou Fofana l’un des vice-présidents de l’UFDG a fait une mise au point.

« Nous faisons de la politique, nous jugeons les gens par rapport à ce qu’ils font. Tout le monde sait que M. Condé Ismael a été du RPG qu’il a défendu. A un moment donné, il s’est opposé complètement contre le troisième mandat. Il l’a fait à visage découvert indiquant qu’il n’est pas d’accord. Et en toute responsabilité il a pris la décision d’adhérer à l’UFDG en tenant compte du fait qu’il adhère parfaitement au projet de société de l’UFDG et qu’il a confiance à son Président. Tous ceux qui ne sentent pas bien au RPG et qui sont frustrés de la gestion de notre pays par Alpha Condé, la porte de l’UFDG leur est grandement ouverte », précise Dr Fodé Oussou Fofana, interrogé par Africaguinee.com.

Après son adhésion à l’UFDG, Ismael Condé a été affecté au niveau du secrétariat national chargé de la communication. Dr Oussou Fofana déclare que c’est avec fierté qu’il est accueilli au sein du Bureau exécutif.

« Que ce soit clair, lorsque quelqu’un quitte un parti politique dans une position bien donnée tu arrives à l’UFDG, nous te mettrons dans la même position pour te donner la possibilité de t’affirmer. Ismael Condé est un vice maire du RPG. Nous le mettons au Bureau Exécutif avec beaucoup de fierté. Je le réitère pour que ça clair pour tout le monde, la porte de l’UFDG est grandement ouverte pour l’ensemble des guinéens. Demain quand Cellou sera au pouvoir, nous n’allons pas regarder dans le rétroviseur. Il n’y aura pas de vengeance chacun sera au poste qu’il mérite. On séparera la politique de la Gouvernance. Même ceux qui insultent aujourd’hui Cellou, demain si on vient, il n’y aura pas de vengeance. Nous souhaitons la bienvenue à M. Ismael Condé et c’est avec beaucoup de plaisir qu’il est au bureau politique national », tanche l’opposant.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112