Accès aux Médicaments : Dr Moussa Konaté parle des nouveaux défis de la Pharmacie Centrale de Guinée…

CONAKRY- La Pharmacie Centrale de Guinée a tenu cette semaine son assemblée générale annuelle. L’événement a réuni dans un réceptif hôtelier de la place les membres du personnel de Conakry, ainsi que les chefs des dépôts régionaux de la Pharmacie centrale de Guinée. Pendant plusieurs jours, les travailleurs de la centrale d’achats guinéenne se sont penchés sur le bilan de leur entreprise au courant de l’année. De nouveaux défis ont également lancés à chaque département, au lendemain de la création de la nouvelle société publique pharmacie centrale de Guinée.

Lors de la cérémonie de clôture, le Directeur Général de la PCG, a tout d’abord magnifié l’engagement personnel du Président Alpha Condé en faveur de la santé des populations. Docteur Moussa Konaté citera notamment le changement de statuts ainsi que la recapitalisation de la Pharmacie Centrale de Guinée qui est désormais une société publique.

Pour Dr Konaté, cet engagement et cette volonté affichée du Chef de l’Etat de rendre disponibles les médicaments pour les populations est un défi pour l’ensemble du personnel de la Pharmacie Centrale de Guinée.

« On disait tous ici qu’on manquait de moyens pour réaliser certains de nos projets. Aujourd’hui, Monsieur le Président de la République, le Professeur Alpha Condé, dans sa quête quotidienne du mieux être pour ses concitoyens a bien voulu doter à la Pharmacie Centrale de Guinée de moyens. Notre capital a connu une augmentation significative, nous avons également de nouveaux statuts qui confèrent à notre centrale une autonomie de gestion administrative et financière. Mieux, Monsieur le Président de la République a pris un autre décret pour confier à la PCG tous les marchés de l’Etat liés à l’acquisition de produits médicaux. Je pense que c’est plus qu’un défi qui nous est lancé pour réussi le pari du Chef de l’Etat de rendre disponibles les médicaments pour toutes les populations guinéennes », a indiqué Dr Moussa Konaté devant le personnel de la Pharmacie Centrale de Guinée.

À la Pharmacie Centrale de Guinée, chaque travailleur devra intégrer « l’esprit d’entreprise » dans tout ce qu’il aura à faire. Dr Moussa Konaté promet une totale transparence dans le processus de restructuration et d’occupation des postes de responsabilités.

« On ne sera pas complaisants. La transparence sera totale. La nouvelle société vient avec ses exigences. La priorité sera donnée au personnel actuel, avec pour seuls critères la compétence et l’engagement en faveur de l’entreprise », a notamment lancé Dr Moussa Konaté.

A rappeler que le décret portant création de la nouvelle société publique Pharmacie Centrale de Guinée a été signé le 11 juin dernier. Un nouveau conseil d’administration sera mis en place dans les prochains jours.

Africaguinee.com