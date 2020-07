Urgent: le FNDC reporte sa marche au 20 juillet pour..."exiger'' le départ d'Alpha Condé

CONAKR-Le Front National pour la Défense de la Constitution a annoncé ce vendredi 03 juillet le report de sa manifestation qui était prévue ce 08 juillet. Une mobilisation, qui faut-il le rappeler, n'avait pas été autorisée par les autorités.

Prenant acte de cette interdction, les opposants ont décidé de reporter leur marche au 20 juillet. Le but de la prochaine manifestation est d'exiger le départ du Président Alpha Condé au Pouvoir.

"Le FNDC prend acte de l’interdiction illégale et illégitime de sa marche du 8 juillet et appelle le peuple de Guinée et toutes les forces vives à une manifestation sans précédent le 20 juillet pour exiger le départ de Alpha Condé en vue de rétablir l’ordre constitutionnel", a lancé le coordinateur national du Front, après leur plénière tenue ce matin à Kipé.

Une dépêche de Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com