SOS pour Abdoulaye Diallo victime d’accident…

CONAKRY- L’histoire d’Abdoulaye Diallo est pathétique ! Agé de 21 ans, ce jeune qui a été victime d’accident de la circulation depuis 2011 peine à retrouver l’usage de ses pieds. Complètement paralysé, il sollicite de l’aide pour son évacuation.

Suite à son accident, il a eu une fracture au niveau de sa colonne vertébrale. Faute de moyens, Abdoulaye Diallo est couché à la maison complètement paralysé. Il a perdu l’usage de ses membres inférieurs. Constatant que sa santé se dégrade du jour en jour, il a décidé de se tourner vers les personnes de bonne volonté et solliciter leur aide afin qu’il puisse se soigner.

Au moment des faits, Abdoulaye Diallo faisait la 8ème année au Collège 1 Donka. A cause de cet accident, ce jeune a abandonné ses études. Depuis son lit de malade, Abdoulaye Diallo raconte son calvaire.

« En 2011, j’ai été victime d’un accident de la circulation. J’ai eu une fracture au niveau de la colonne vertébrale. Depuis, j’ai perdu l’usage de mes membres inférieurs, je ne peux plus marcher. Mes pieds sont complétement paralysés, je suis couché à la maison. Je ne peux rien faire », a expliqué ce jeune tout en d’ajoutant qu’il a trouvé un médecin marocain qui lui a demandé 80 millions pour le soigner.

« A travers mes appels à l’aide, j’ai eu un médecin du côté de Maroc, lui il m’a rassuré qu’il pourra me soigner. Il m’a demandé de l’envoyer tous mes documents médicaux et je lui ai tout envoyé mais il me dit il faut 80 millions pour me soigner. En plus, il y a un autre qui vit aux Etats Unis aussi qui m’a promis mon billet d’avion aller et retour pour le Maroc. Maintenant c’est les 80 millions que je n’ai pas eu », souligne-t-il.

Abdoulaye Diallo lance un SOS pour son évacuation. « Je demande aux personnes de bonne volonté de m’aider à avoir ce montant pour que je puisse me rendre au Maroc pour me soigner. Ma famille n’a rien maintenant. Je suis malade, j’ai ma colonne vertébrale qui me fait mal, des fois je n’arrive même pas à dormir à cause de la souffrance. Je souffre énormément, j’ai besoin de votre aide », a-t-il lancé.

Abdoulaye est joignable au (00224) 623 473 710

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com