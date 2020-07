Reconnaissance à nos HÉROS de l'ombre : nos personnels soignants de la Covid-19!

On parle peu d'eux, chaque malade guéri de la covid-19 est acclamé et félicité par ses parents, ses amis et connaissances, mais on oublie souvent ces grands combattants de l'ombre qui sont présents jours et nuits au chevet des malades, je veux parler de nos médecins, infirmières, aides soignants, laboratins et personnel de nettoyage Guinéens dans la lutte contre la Covid-19.

Chers Médecins,

Chères Infirmières,

Chers Aides soignants....

Aucun présent sur cette terre ne peut payer une seule seconde de votre présence à nos côtés. Vous avez été présents à nos côtés sans relâche souvent essoufflés par les nombreuses visites effectuées auprès de chaque patient. Souvent fatigués par des patients moins tolérants avec des tempéraments et des fois des menaces et injures, mais tout cela ne vous a pas découragés de jouer votre rôle. Tout au long de mon séjour à Donka, je vous ai observé et j'avoue que vous avez fait preuve de professionnalisme. Vous avez été à la hauteur de votre serment d'Hippocrate. Vous avez été aux petits soins.

Il n'est pas du tout facile de se réveiller chaque matin, venir à Donka ou dans les autres centres sans avoir une certaine peur au ventre. L'idée d'être contaminé et en retour transmettre ce virus à vos familles respectives ne vous empêche pas de faire ceux pour quoi, vous vous êtes engagés ! À vos familles respectives, j'aimerai leur dire que s'ils savaient ô combien de vies vous sauvez par jour, ils seraient très fiers de vous. Que vos familles sachent qu'ils ont le privilège et le grand honneur de voir vivre à leurs côtés des HEROS NATIONAUX, de vrais patriotes ayant consentis le sacrifice au risque de leurs vies de soigner des patients de la covid-19.

Grâce à vous, la République de Guinée enregistre l'un des taux de guérison le plus élevé de la sous région. Tout cela à travers votre abnégation, votre courage, votre parole donnée de venir toujours en aide aux patients. Tous, nous vous disons merci, grand merci, merci pour tout. Seul le bon Dieu dans sa bonté infinie saura vous récompenser pour votre sacrifice.

Honorable Habib BALDE

Malade guéri de la covid-19 grâce à vous.