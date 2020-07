Nabilaye Camara : "Comment mes photos se sont retrouvées sur la toile…"

CONAKRY-Comment les photos nues de Nabi Laye Moussa Camara se sont-elles retrouvées sur la toile ? Ce jeune guinéen de la diaspora très engagé politiquement est au cœur d’une affaire de mœurs.

Contacté par Africaguinee.com, M. Camara a expliqué qu’il est en processus de divorce avec sa femme restée en Guinée. Il accuse son « ex » épouse aidée par des adversaires politiques d’être à l’origine de la publication de ses photos.

« Son frère m’a appelé en me menaçant que je continue à humilier sa sœur, la famille. Il a dit que lui aussi, il va m’humilier en me détruisant politiquement. Je ne suis pas surpris en voyant ces images. Ce sont des photos que j’ai envoyé à ma femme. Ça ne me dit absolument rien. Si j’étais avec une autre femme, j’aurai eu des regrets. J’ai aussi ses photos intimes, même ses vidéos intimes, mais moi je ne la suivrai pas. Son frère l’a dit à plusieurs fois : on va te casser », a confié Nabi Laye Moussa Camara.

Sur les réseaux sociaux cette affaire est largement commentée. Chacun y va de ses explications. Serein, Nabilaye Camara indique qu’il n’entend pas saisir la justice pour ça. Il se dit d’ailleurs chanceux.

« Je suis très heureux d’ailleurs parce que si la fille là venait me trouver ici. Et qu’elle s’éclate ici, vous voyez ce que ça allait faire ? Heureusement qu’elle a éclaté en Guinée avant d’être là (…) L’année passée au mois de décembre, elle était à Dakar pour la demande de visa. Mais sa famille m’avait demandé d’accepter que ma femme, au lieu de rester comme ça en attendant la sortie du visa, de lui envoyer de l’argent, elle va envoyer de la marchandise à Dakar. Mais même étant à Dakar, elle avait des comportements bizarres que ses propres cousines à Dakar m’ont signalées. Lorsqu’elle est rentrée à Conakry, elle a fini de vendre la marchandise, je devais lui acheter le billet pour qu’elle reparte à Dakar. Mais j’ai changé d’avis. Sa maman m’a dit niet. Et à partir de ce moment là, ça ne va plus », relate-t-il.

Africaguinee.com