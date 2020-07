Covid-19 en Guinée : Les nouvelles directives d’Alpha Condé...

CONAKRY-Le président Alpha Condé vient de donner de nouvelles directives pour accélérer la lutte contre l’épidémie de Coronavirus en Guinée.

Pour le renforcement de la prévention et l’amélioration de la prise en charge des personnes affectées par la Covid-19, le chef de l’Etat a donné ce jeudi 02 juillet les directives suivantes :

- Les ministères et autres services publics se doivent d’organiser, en collaboration avec l’ANSS, le dépistage systématique de tous les agents publics afin de limiter les risques de contamination dans les bureaux et lieux de travail

- L’ANSS est appelé à établir une collaboration étroite avec les chefs de quartiers et de secteurs, en vue de faciliter l’identification et la prise en charge systématique de tous les testés positifs et de tous les malades non déclarés

- Une vaste opération de distribution de masques doit être lancée dans tout le Grand Conakry à partir des stocks mis à disposition par Monsieur le Président de la République et ceux en voie d’acquisition par l’ANSS

- L’ANSS disposant désormais d’une capacité de dépistage largement accrue avec l’acquisition de nouveaux matériels de tests auxquels s’ajouteront bientôt les systèmes de tests rapides, les délais de délivrance des résultats des tests doivent être réduits avec pour objectif de les ramener à 24h au plus

- Les membres du Gouvernement et les hauts cadres de l’Etat sont soumis à un devoir d’exemplarité dans le port correct et régulier des masques, en particulier lors de leur apparition publique.