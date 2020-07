Aliou Barry assassiné à Abidjan, les "microbes d’Adjamé" mis à l'index…

ABIDJAN- Un jeune guinéen a été assassiné dans la capitale ivoirienne, Abidjan dans la nuit 01 juillet 2020. Mamadou Aliou Barry âgé de 20 ans a été froidement assassiné à Adjamé, a appris Africaguinee.com, de sources familiales.Selon un oncle de la victime qui a joint notre rédaction, ce jeune lycéen a été tué par un redoutable gang qui se fait appeler les ‘’Microbes d’Adjamé’’.

« Mon neveu est sorti pour trouver à manger dans un restaurant non loin de la maison. C’est ainsi en compagnie de quelques amis ils ont rencontré ce groupe qui les apostrophé. Pris de peur ils ont pris la fuite et ont été pourchassés. Armés de machettes et de couteaux, ils ont frappé Mamadou Aliou à coup de machette’’ a regretté notre interlocuteur la voix tremblotante.

Selon l’oncle maternelle du jeune élève, personne n’ose dénoncer ce gang qui se fait appeler les ‘’microbes’’ au risque de devenir leur prochaine cible, vu leur excès de zèle et le nombre estimé à plus de 300 personnes.

Pour l’instant aux dires de notre interlocuteur, le corps de Mamadou Aliou se trouve actuellement à l’hôpital entre les mains des autorités sanitaires et policières.

A noter que ce lycéen, né en Côte-d’Ivoire de parents guinées était le benjamin d’une fratrie de quatre enfants.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13