Moyenne Guinée : Un élu de l’UFDG convoqué à Mamou…

MAMOUU-Un élu de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), formation politique de l’opposition a été convoqué par la gendarmerie. Le maire de la commune rurale de Téguéreyah a été contraint de se rendre dans la préfecture de Mamou où il a été entendu à la gendarmerie.

M. Alpha Mamoudou Barry est convoqué par le commandant de la gendarmerie pour des faits liés au vote du 22 mars. On lui reprocherait d’être de mèche avec des jeunes qui ont empêché le vote.

« C’est pour le vote du 22 mars qu’on m’a arrêté. On me dit qu’il y’a des jeunes de chez moi qui sont convoqués et qui ne sont pas venus. On m’accuse d’être complice. On m’a convoqué par rapport à ça. On n’a pas fini d’abord. J’ai dit ce que je sais et on m’a dit de rentrer en attendant », a expliqué cet élu local de Téguéreya.

Depuis le mois de Mars jusqu’à date, plusieurs élus sous la bannière de l’UFDG ont été soit mis en garde à vue, soit placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Mamou. Le dernier cas est celui de Téguéreya, qui a été convoqué ce mercredi 1er juillet 2020.

Sept sur les douze maires des communes rurales au contrôle de l’UFDG, ont été arrêtés ou convoqués et conduits à Mamou.

Habib Samaké

Correspondant régional

D’Africaguinee.com à Mamou