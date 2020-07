Conakry : EDG se dote d’un nouvel dispositif innovent pour sécuriser ses recettes…

CONAKRY-Pour se rapprocher davantage de sa clientèle et sécuriser ses recettes, la Guinéenne de l’Électricité (EDG) a inauguré une nouvelle agence ce mercredi 1er juillet 2020, dans la commune de Kaloum.

Cette cérémonie d’inauguration qui a connu la présence du président et les membres du conseil d'administration d’EDG, ainsi que de certains responsables de la société, a eu lieu au siège de la société sise à la cité chemin de fer. Cette nouvelle agence est équipée d'outils technologiques haut de gamme, permettant de manière optimale d’améliorer la gestation de l’entreprise. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la transformation et de la modernisation de la société.

Dans son discours de circonstance, M. Bangaly Maté le Directeur Général de la société EDG a indiqué que l’entreprise qu’il dirige s'est lancée dans un vaste programme de transformation pour moderniser sa gestion.

« Cette gestion est basée sur quatre piliers. Le premier concerne la réduction de la subvention dans laquelle la compagnie dépend beaucoup ; le deuxième est lié à la sécurisation des recettes que nous collectons auprès de nos clients ; le troisième est axé sur le renforcement des capacités du personnel, mais aussi les outils de travail. Le quatrième pilier est lié au renforcement de nos relations avec les parties prenantes notamment l'Etat etles institutions financières”, a expliqué M. Bangaly Maté.

La réalisation de cette agence représente le départ du programme de reconstruction et de modernisation d’EDG, a fait savoir M. Maté. L’agence est constituée d’un personnel polyvalent.

“Si d'habitude vous trouvez 25 personnes, dorénavant c'est 5 personnes que vous trouverez. Tous les agents sont polyvalents. Ils sont capables de faire la réception de tous les clients et faire toutes sortes de besoins sur le paiement, le branchement, le litige et le débranchement ”, a précisé le DG de la société Électricité De Guinée.

Selon lui, il y a toute une technicité derrière cette initiative. « Si par le passé les agences étaient basées sur un nombre de clients par zone géographique. La nouveauté c'est que la clientèle va se baser sur le nombre de transformateurs dans une zone. Nous suivons ces transformateurs et l'énergie qu'ils ont distribuée. Et c'est l'agence qui va être responsable du transfo peu importe là où le client final se retrouvera”, a t-il ajouté.

L’inauguration de cette agence constitue un premier pas dans le cadre de la facilitation de la mobilisation et la sécurisation des recettes de la société. D'autres programmes vont progressivement suivre, a annoncé le président du conseil d'administration d’EDG.

“Comme l'a dit M. le Directeur, il y a un ensemble de mesures qui se poursuivent dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gouvernance à EDG. C'est un maillon qui se pose aujourd'hui. C'est vrai qu’il y a une agence à Kaloum, mais comme le Directeur Général l'a précisé, il s'agit d'un nouveau dispositif qui permet de faciliter les relations entre l'entreprise elle-même et la clientèle. C'est un premier pas dans le cadre de facilitation de la mobilisation des recettes et surtout de leur sécurisation. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres qui s'ouvriront progressivement selon le rythme et le planning décidé en commun accord avec la direction et le conseil d'administration”, a déclaré Bah Ousmane, le Président du conseil d'administration de la société EDG.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 664-72-76-28