Boké et environ : la CBG à l’offensive contre la Covid-19

Kamsar – le 2 juillet 2020, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), un des leaders mondiaux de la production et de l’exportation de la bauxite métallurgique a annoncé aujourd’hui le lancement d’une autre campagne de communication communautaire contre la Covid-19, le long du corridor de ses opérations.

La campagne couvre la zone qui s’étend de Kamsar à Daramagnaki (préfecture deTélimélé), en passant par Kolaboui, la Commune urbaine de Boké, Tanèné et Sangarédi. Elle durera environ trois (3) mois et touchera directement 82 villages, 684 ménages, 6 840 personnes, et plus d’un million de personnes, grâce aux média de la région.

Pour atteindre efficacement les objectifs de la campagne, 20 relais communautaires (des jeunes gens – femmes et hommes issus des communautés locales) ont été recrutés, formés et outillés aux techniques de base de la communication communautaire ainsi qu’aux mesures restrictives de Covid-19.

Trois cérémonies de lancement symboliques ont eu lieu, respectivement à Kamsar, à Sangarédi et à Daramagaki. A l’occasion du lancement, les autorités administratives et communales ont remercié la CBG pour cette autre initiative qu’elles ont qualifiée de salvatrice. Les autorités se sont engagées à soutenir les relais communautaires dans leurs activités d’information, de formation et de sensibilisation des communautés locales. Elles ont également promis de s’impliquer activement, et de travailler en synergie avec la CBG et ses partenaires pour faire de ce projet un succès.

Au nom de la Direction Générale de la CBG, M. Sékou BÉRÉTÉ, Directeur de la Mine a tenu à expliquer que : « dès au début de l’apparition de la pandémie en Guinée, notre Direction Générale a pris l’engagement de tout mettre en œuvre pour protéger et soutenir la « famille-CBG », dans ces moments difficiles. Et comme vous le savez, pour nous, la famille CBG ce sont nos employés, leurs familles et les communautés locales sans distinction. Comme nous avons eu à le dire ailleurs, nous suivons la situation de près, et nous apporterons tout notre soutien aux communautés locales, aux populations et autorités guinéennes jusqu’à la victoire finale ».

Tout le long du corridor des opérations de la CBG, les populations ont bénéficié de kits de lavage des mains avec du savon, ainsi que des visuels et des supports ludiques. La CBG a initié cette campagne avec l’appui de son partenaire, la Société Financière Internationale (SFI), filiale de la Banque Mondiale. Elle s’inscrit dans le cadre du plan global de riposte contre la Covid-19 mis en place par la compagnie. ###3030##408 mots.

A PROPOS DE LA CBG.

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Elle valorise des mines situées dans la localité de Sangarédi au nord-ouest de la République de Guinée. Elle produit et exporte plus de 15 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an. Ses actions sont détenues par l’Etat guinéen (49%) et Halco Mining (51%), consortium composé d’acteurs miniers internationaux des plus respectés de l’industrie. La sécurité et l’excellence opérationnelle sont le crédo de la compagnie. La CBG est pionnière dans le développement communautaire et le contenu local. Elle s’aligne à des standards des plus élevés au monde en matière de Santé et Sécurité, et de respect des normes environnementales et sociales, notamment celles de la Société Financière Internationale (SFI). Depuis le démarrage de ses opérations en 1973, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains aux revenus de l’Etat Guinéen. Depuis 2016, elle a investi près d’un milliard de dollars dans son plan de modernisation de ses actifs et d’extension de sa capacité de production à 19 millions de tonnes par an. En produisant une bauxite de qualité utilisée in fine dans diverses industries (aéronautique, automobile, électricité, emballage, construction etc.) nous contribuons au progrès de l’humanité.