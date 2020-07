Hommage à Mory Kanté : Le Ministre d’Etat Bantama Sow fait un geste pour les artistes…

CONAKRY- Pour rendre un nouvel hommage à l’artiste planétaire Mory Kanté décédé le 22 mai dernier à Conakry, 20 chanteurs guinéens ont produit un tube. Ce mercredi 1er juillet 2020, une cérémonie de présentation de cette œuvre musicale a été organisée au Musée National de Sanderwalia, dans la commune de Kaloum, a-t-on constaté sur place.

A cette occasion, le ministre d’Etat, ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique a fait un geste à l’endroit de ces 20 artistes, pour les encourager. Il les a offert un montant de 50 millions de francs guinéens pour avoir rendu hommage à feu Mory Kanté, un icône de la musique guinéenne.

Qui sont ces artistes ? Ce sont entre autres : Aminata Kamissoko, Lamah Sidibé, Oumou Dioubaté, Sény Malomou, Amadou Sodia, Sona Tata, Djibril Soumah Koumi. Leur featuring, a épaté Sanoussy Bantama Sow qui en a exprimé sa "satisfaction". Le ministre de la Cuture a annoncé que la Guinée rendra un hommage mérité à Mory Kanté ainsi quà tous les autres artistes qui sont décédés ces derniers temps.

La Guinée est un scandale culturel…

« La production de ces deux chefs d’œuvres font partie des préparatifs de l’hommage que l’Etat guinéen doit rendre à Mory Kanté et à tous les autres artistes qui sont décédés ces derniers temps. Ça sera un hommage rendu à la culture guinéenne. Je dirais que la Guinée est un scandale culturel. Depuis l’indépendance de la Guinée, la culture guinéenne a vendu l’image ce pays. Donc merci. Nous allons rendre hommage à la culture guinéenne à travers Mory Kanté, Kadé Diawara, Kany Demba Kanté, Kerfala Kanté et tous les autres. Personne ne sera oublié. Ça sera du jamais vu en Guinée. Ça ne sera pas l’effort du gouvernement seulement, mais l’effort de tous les guinéens. Les artistes qui ont joué ces deux chefs d’œuvres, le ministère vous offre 50 millions pour vous remercier », a déclaré Sanoussy Bantama Sow devant de nombreux artistes réunis au Musée de Sandarwalia.

« Si vous voyez cela, ça prouve que nous sommes déjà en train de travailler (…) Dans les jours à venir, nous allons former la grande commission qui va travailler sur l’hommage qui sera rendu à la culture guinéenne à travers Mory Kanté et tous les autres. Ça, c’est un premier pas qui est déjà fait et que nous allons corriger. Il va servir de boussole à la commission qui va travailler sur tout le projet », a annoncé le ministre d’Etat Sanoussy Bantama Sow.

A rappeler que ces artistes ont fait plus de deux mois de travail pour la réalisation de ce clip à travers l’appui financier du ministère des sports et de la Culture.

