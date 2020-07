Grogne contre le manque de courant en Haute Guinée : Après Kankan, Siguiri bientôt dans la danse ?

SIGUIRI-La grogne contre la pénurie d’électricité qui a commencé dans la ville de Kankan risque de gagner certaines villes de la région.

A Siguiri, la fourniture du courant connait des perturbations depuis quelques jours, à cause d’une grève de certains travailleurs d’EDG. Une situation qui risque de créer des mouvements similaires à ceux enregistrés à Kankan.

Depuis le lundi 29 juin 2020, la ville de Siguiri manque de courant. Les contractuels qui gèrent les réseaux de distribution et la centrale sont en grève. Ils réclament leur intégration à la fonction publique.

« Nous sommes entrés en grève depuis lundi à 22h. Moi j'ai fait plus de 15 ans à EDG ici. On intègre nos amis des autres préfectures dans la fonction publique, mais ici ce n’est pas le cas. Nous sommes plus de 150 bénévoles. Au moins même si certains d'entre nous qui étaient intégrés, on allait comprendre. Mais ce n’est pas le cas. On nous a appelés ce matin pour nous rendre à la préfecture pour signer un papier, nous avons refusé », explique un gréviste.

Dans la ville de Siguiri, la tension commence à monter. Si rien n'est fait pour régler dans les meilleurs délais cette situation, la cité aurifère risque d’être mouvementée. Des rumeurs d'une éventuelle manifestation circulent déjà en ville.

Diarra Sidibé

