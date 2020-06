Reprise des cours à Conakry : Nos constats dans certaines écoles…

CONAKRY-Après trois mois d’interruption, à cause de l'épidémie de Coronavirus qui frappe le pays, certains élèves et étudiants guinéens reprenaient ce lundi 29 juin 2020, le chemin de l’école. A Conakry, le constat est plutôt mitigé dans les différents établissements, à cause surtout de l’impréparation de la rentrée.

A l’Ecole primaire de Sangoyah où un journaliste d’Africaguinee.com s’est rendu, les cours ont effectivement repris pour les élèves de la 6ème année. Des kits sanitaires sont installés à l’entrée de l’école.

Dans les salles de classes, les élèves sont assis un par table banc avec un effectif de 25. Il y a également des thermo-flashs pour la prise de la température des apprenants.

Le même constat se dégage au groupe scolaire Atlas dans le même quartier où on a remarqué la présence de 25 élèves par salle de classe. On remarque aussi des kits de lavage des mains à l’entrée de l’établissement.

Par contre au Lycée YIMBAYA, dans la commune de Matoto, l’un des plus grands établissements scolaires, les cours n’ont pas encore repris. Un responsable de l’établissement qui a été interrogé par Africaguinee.com, a indiqué qu’ils ont demandé aux élèves de rentrer. La raison : tout n’est pas encore fin prêt pour assurer la sécurité des élèves.

Dans un communiqué conjoint pris dimanche soir, les ministres en charge du système éducatif ont demandé aux responsables des établissements scolaires qui ne sont pas encore prêts, de consacrer cette semaine à la préparation de la rentrée.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com