Guinée : Alpha Condé va-t-il irriter la colère des chasseurs donzos ?

CONAKRY-En signant le décret interdisant la commercialisation, le transport et l’importation des cartouches de chasse, le président guinéen Alpha Condé risque d’heurter la sensibilité des chasseurs traditionnels donzos.

Le jeudi 25 juin 2020, le Chef de l’Etat a pris un acte inédit interdisant « l’importation, la commercialisation, le transport des cartouches de chasse » sur toute l’étendue du territoire national.

Le décret précisait que le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la protection civile, la Direction Générale des Douanes, le haut commandement de la gendarmerie nationale et de la justice militaire, sont chargés chacun en ce qui le concerne de son application.

Aucune explication supplémentaire n’a été donnée pour justifier un tel décret alors que quelques jours avant sa signature, un camion contenant plusieurs cartons de munitions de chasse a été saisi par les services de sécurité, à Siguiri en Haute Guinée où des affrontements entre communautés autour notamment des mines d’or sont récurrents.

L’on sait aussi que ce décret intervient à la veille de la reprise des manifestations du FNDC prévue le 08 juillet prochain. Mais est-ce la raison ? Mystère !

Si certains avaient perçu ce décret d’Alpha Condé comme un acte visant à toucher les intérêts de l’un de ses principaux opposants, en l’occurrence Sidya Touré, ce dernier a tranché, indiquant qu’il ne se sent nullement concerné.

Toutefois, il faut le dire qu’en interdisant l’importation, la commercialisation, le transport des cartouches de chasse, le président Condé risque d’affecter la corporation des donzos dont l’activité principale reconnue est la « chasse ».

D’ailleurs nous apprenons qu’une réunion des chasseurs donzos est prévue cette semaine pour plancher sur la question. Reste à savoir s’ils vont protester ou pas contre cette décision du Président Alpha Condé.

