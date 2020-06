A.G, 12 ans, vendeuse d’arachide: "Comment j'ai échappé de justesse à un viol..."

COYAH-Le phénomène de viol prend de l'ampleur en Guinée. Chaque jour ou presque, des cas de viol ou de tentative, sont signalés à travers le pays. Alors que le vendredi 26 juin dernier, un homme a abusé d’une adolescente de 16 ans dans un cimetière à Kankan, dans la soirée de ce dimanche 28 juin, c’est un jeune homme qui a été mis aux arrêts pour tentative de viol sur une mineure. L'acte s'est passé à Gomboya, dans la préfecture de Coyah.

Il s'agit d'un jeune homme âgé de 23 ans qui a tenté d'abuser sexuellement d'une adolescente de 12 ans. La victime qui vendait de l'arachide a eu la vie sauve grâce à son courage. Elle a accepté de témoigner au téléphone d'un journaliste d'Africaguinee.com.

“Je vendais de l'arachide, il m'a appelé et m'a dit qu'il veut acheter pour 1000 GNF alors qu'il avait un billet de 20 000 GNF. Je lui ai dit que je n'ai pas de monnaie. Il m'a demandé maintenant d'aller chez lui. Nous nous y rendîmes, mais dès qu'on est rentré, il a fermé la porte. Il voulait me violer. J'ai pris son téléphone, je l'ai cogné sur la tête, je suis sortie de chez lui en courant. Après il est sorti devant moi, je lui ai dit de me restituer mon plateau d'arachide, il n'a pas accepté. J'ai pleuré mais il n'a pas accepté. Il a ainsi refermé la porte de sa maison. C'est ainsi que je suis allée informer les voisins”, a témoigné la victime, âgée seulement de 12 ans.

Informée par la victime, M. Dobo Onivogui l'un de ses voisins s'est aussi rendu sur le lieu en compagnie d'un agent de la police. Arrivé, ils ont trouvé le jeune qui a tenté d'abuser de la fille.

“Quand nous sommes arrivés, on a trouvé le monsieur à moitié nu qui détenait encore le bol d'arachide de la fille. On l'a arrêté et ramené au niveau de la police de LamouKhouré, un secteur moins habité de Gomboya” a expliqué M. Dobo Onivogui.

Le présumé auteur de cette tentative de viol a été remis à la police pour des fins d'enquêtes.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664-72-76-28