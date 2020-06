Relocalisation du village de Hamdallaye: importantes précisions de la Direction Générale de la CBG...

DIRECTION GENERALE

(CBG)

RELOCALISATION DU VILLAGE DE HAMDALLAYE

Note d’informations – media

26 juin 2020

La CBG tient à indiquer que la relocalisation du village de Hamdallaye a été réalisée conformément aux standards de la Société Financière Internationale (SFI), et sur la base d’un Plan d’Action, de Réinstallation et de Compensation (PARC). Ce plan a été rendu publique et validé collectivement avec toutes les parties prenantes. Toutes les décisions relatives à sa mise en œuvre ont été prises dans le cadre du « Comité de Réinstallation de Hamdallaye ». Des représentants des autorités communales et sous-préfectorales, les autorités coutumières, les représentants de chaque lignage du village de Hamdallaye (hommes, femmes et jeunes) en font partie. L’élaboration et la mise en œuvre du PARC de Hamdallaye ont été réalisées dans le cadre d’un processus participatif et inclusif.

Dans le cadre de ce PARC, la CBG a construit 173 habitations, un poste de santé, une école de 6 salles de classes, une mosquée de 300 places équipée de panneaux solaires, un marché, un centre polyvalent Communautaire, et 6 forages d'eau potable fonctionnels au moment du déménagement.

Avant d’entamer le processus de déménagement, les infrastructures d’habitation ont été validés individuellement par chaque ménage lors d’un processus participatif de réception technique incluant les autorités administratives, les sous-traitants en charge de la construction et la CBG. Chaque ménage a bénéficié d’une allocation de déménagement et d’aménagement pour la construction d’abri pour ombrage. Une allocation de transition a également été octroyée à toutes les personnes résidentes au village. Les personnes ayant été identifiées comme étant vulnérables ont bénéficié de mesures d’assistance complémentaires via une allocation spécifique. Ces mesures d’accompagnent transitoires s’ajoutent au Programme de Restauration des Moyens de Subsistance qui vise à améliorer les conditions de vie de la communauté sur le long terme.

Le processus participatif d’engagement communautaire qui a abouti au déménagement de la communauté de Hamdallaye a commencé au mois de novembre 2019, bien avant la pandémie de COVID-19. A la fin du mois de novembre 2019, les autorités administratives de Sangarédi, les Communautés de Hamdallaye et la CBG ont décidé d’un commun accord de créer une commission spéciale ayant pour mission de discuter des modalités de déménagement de la communauté de Hamdallaye. Au cours du mois de février 2020, les communautés ont reçu les clés de leurs nouvelles maisons et ont commencé leurs aménagements intérieur et extérieur. En début mars, la plupart des familles avait commencé à transporter leurs effets personnels sur le nouveau site, encore bien avant la déclaration de la pandémie de Covid-19 par les autorités guinéennes, contrairement aux allégations reprises sans vérification dans certains media, notamment internationaux.

Le premier cas de COVID-19 en Guinée a été enregistré le 13 mars. Le gouvernement guinéen a déclaré le pays comme étant touché par la pandémie le 30 mars, établissant ainsi un état d’urgence sanitaire avec des directives applicables sur l’ensemble de l’étendue du territoire national. La CBG avait pris toutes les dispositions pour se conformer strictement à ces directives afin de terminer le processus de déménagement au 7 avril 2020. Aucun cas de COVID-19 n’a été enregistré à date à Hamdallaye. #3030#505MOTS#

A PROPOS DE LA CBG.

La Compagnie des Bauxites de Guinée « CBG » est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Elle valorise des mines situées au nord-ouest de la République de Guinée. Elle produit et exporte plus de 14 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an. Ses actions sont détenues à environ 50% par l’Etat guinéen, et le reste par des partenaires internationaux des plus respectés de l’industrie. Elle s’aligne à des standards des plus élevés au monde en matière de Santé et Sécurité, et de respect des normes environnementales et sociales, notamment celles de la Société Financière Internationale (SFI). Depuis le démarrage de ses opérations au début des années 70s, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains à l’économie guinéenne. Elle a lancé récemment un projet d’extension de ses opérations dont le coût d’investissement s’élève à plus 750 millions de dollars américains. Ceci pourra augmenter ses capacités d’exportation jusqu’à environ 20 million de tonnes par an, confortant ainsi sa place parmi les leaders au monde.