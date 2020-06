Inondations meurtrières à Abidjan: Michel Balamou, guinéen célébré en héros...

ABIDJAN-Endeuillée par des pluies diluviennes ayant causé de gigantesques inondations meurtrières ces derniers jours, la Côte d’Ivoire célèbre aussi un héros. Michel Balamou 28 ans, jeune guinéen arrivé à Abidjan il y a 5 mois a sauvé deux dames coincées dans un véhicule sous la menace d’être emporté par les flots. Son acte de bravoure est salué par tout un pays. Le jeune Balamou a été reçu par Hamed Bakayoko qui l’a qualifié de héros.

« J'ai eu le plaisir de recevoir ce vendredi à mon domicile, Michel Balamou, notre jeune héros et sa mère. Arrivé de Guinée il y a juste 05 mois, cet ingénieur biologiste stagiaire, âgé de 28 ans, ancien CV-AV, n’a pas hésité à sauver deux dames bloquées par les eaux à la Riviera Palmeraie, au péril de sa vie. Ce geste m’a profondément ému », a écrit le ministre Bakayoko, saluant son acte de bravoure, ainsi que ceux de tous ces nombreux anonymes qui avec courage ont porté secours à plusieurs personnes en détresse, en ces temps de pluies diluviennes, sont à féliciter et à encourager.

« Je me tiendrai toujours aux cotés de telles personnes afin de les épauler et de les aider de mon mieux. Bravo à tous et que Dieu protège notre pays ! », a ajouté Ahmed Bakayoko.

Nous reviendrons !

Africaguinee.com