GUITER S.A : Situation générale des travaux réalisés depuis onze (11) ans…

Une opinion avisée, c’est d’abord celle-là au fait suffisamment de l’information et de la bonne information. Et cela ne saurait se démentir à un moment où les ‘’fake news’’ foisonnent sur la toile, et où certains ne semblent pas tellement se donner de peine pour éviter de causer des préjudices à autrui. Il y en a hélas ainsi qui portent souvent atteinte à la considération des individus, à la respectabilité de nombre d’entités bien organisées. A la Société Guinéenne de Terrassement –GUITER SA-, il y a bien longtemps déjà que nous avons fait le pari de la rigueur et de la transparence. C’est bien pourquoi, nous ne saurions aucunement nous reconnaitre dans certaines allégations mensongères insidieusement répandues. Au constat, elles se rapportent en gros au prétendu octroi à GUITER SA de l’ensemble des travaux routiers de la Haute Guinée par le Gouvernement du Professeur Alpha Condé. Conséquemment, la Direction générale de l’entreprise GUITER SA a jugé nécessaire d’établir les choses à leur juste endroit. Dans le souci unique de faire connaitre aux uns et aux autres, pour ne pas dire à l’opinion, ce qu’il en est véritablement, au sujet de la Situation générale des travaux routiers que GUITER SA a exécutés depuis 11 ans environ.

• Vers la fin du régime du Général CONTE en 2009 :

Le Contrat N°2009/024/1/2/2/2/N, relatif aux travaux de bitumage de 20 km de voirie dans la ville de Kankan a été signé le 09 décembre 2008. Cela, suite à un Appel d’offre restreint entre les entreprises KAYAT, ENCO5 et GUITER. L’ordre de service a été émis le 05 mai 2009 en direction de l’entreprise.

• Du temps du Capitaine Moussa Dadis Camara

Avec l’arrivée au pouvoir du Capitaine Moussa Dadis Camara en 2009, suite à l’accueil grandiose qui lui a été réservé au Palais du peuple par les ressortissants de Kankan, il a été accordé 13 km supplémentaires sur les 20 premiers km se rapportant à la voirie de Kankan. Ce qui a conduit au :

Contrat N°2009/335/1/2/3/2/G, relatif aux travaux complémentaires de 13 km de voirie dans la ville de Kankan, qui a été signé le 13 novembre 2009.

Les contrats N°2009/024/1/2/2/2/N des 20 km et 2009/335/1/2/3/2/G des 13 km, soit au total 33 km de bitumage dans la voirie de Kankan, ont été exécutés et définitivement réceptionnés le 12 juillet 2014.

Se rendant compte du fait que d’autres villes de la Haute Guinée n’avaient pas bénéficié, ni avant ni après l’indépendance, de route bitumée, le Capitaine Moussa Dadis Camara a instruit de donner quelques kilomètres de bitume aux huit villes restantes de la Haute Guinée. Ce qui a conduit au contrat ci-dessous :

Contrat N°2010/095/1/2/3/2/G, relatif aux travaux complémentaires de bitumage de 52 km de voirie dans les villes de Faranah, Kissidougou, Dabola, Kouroussa, Siguiri, Mandiana, Kérouané et Dinguiraye. Il a été signé le 15 février 2010. L’ordre de service a été émis pour l’entreprise le 05 juillet 2010.

Sur les 8 villes, les travaux de 7 ont été exécutés et définitivement réceptionnés, à savoir :

• La ville de Siguiri le 30 août 2015 pour 5 km de route bitumée

• La ville de Kouroussa le 31 août 2015 pour 5 km de route bitumée

• La ville de Mandiana le 03 décembre 2016 pour 5 km de route bitumée

• La ville de Kissidougou le 14 juin 2019 pour 8 km de route bitumée

• La ville de Faranah le 15 juin 2019 pour 10 km de route bitumée

• La ville de Dinguiraye le 16 juin 2019 pour 5 km de route bitumée

• La ville de Dabola le 17 juin 2019 pour 6 km de route bitumée

NB : Pour la ville de Kérouané, les travaux d’assainissement et de terrassement ont été réalisés, mais le bitumage n’a pas été fait faute d’accès à la ville avec du béton bituminé (BB). Etant donné qu’il avait été prévu par le Maître d’ouvrage de réhabiliter la route Kankan-Kérouané, afin d’assurer l’acheminement en toute sécurité de ce béton bituminé avec la température de 160 degré de la Centrale de bitume installée à Kankan vers Kérouané. Malheureusement, cette route, en l’occurrence la RN1 Kankan-Kérouané, n’a connu en 11 ans l’intervention d’aucune entreprise sur la chaussée.

• Du temps du Général Sékouba Konaté

Avec son arrivée au pouvoir, à la faveur de la transition en 2010, le Général Sékouba Konaté a instruit le bitumage de Kankan à Sana sur la RN1. L’idée dominante étant que ce tronçon une fois bitumé serve d’apport de l’Etat pour la recherche de financement complémentaire de Sana à Kérouané.

Le Contrat N°2010/259/1/2/3/2/G, relatif aux Travaux de bitumage de 32 km de voirie interurbaine Kankan – Sana a été signé le 13 juillet 2010. L’ordre de service a été donné à l’entreprise le 02 août 2010.

Malheureusement, le projet a été boycotté pour des raisons que nous ignorions. La ligne budgétaire bien qu’existante a été masquée, voire mise en veilleuse. Cependant, les travaux de ce projet étant engagés sans étude préalable, au cours de la réalisation, nous nous sommes aperçus (Bureau de contrôle BAEC ; l’administration et l’entreprise) de l’insuffisance de l’enveloppe pour la réalisation de l’ensemble des travaux. Néanmoins, nous avons entièrement réalisé tous ceux des travaux liés au terrassement, à l’ensemble des ouvrages d’assainissement, à la couche de fondation. En attente de l’avenant pour la couche de base (graves concassées) et la couche de roulement (béton bitumineux), nous avions envoyé plusieurs courriers à l’Administration, pour une approche de solution visant à terminer les travaux, mais qui sont hélas restés sans suite. Au demeurant, si l’Administration souhaite relancer ce projet, nous sommes disposés à la discussion afin de trouver un accord en vue de sa finalisation.

• Avec l’avènement au pouvoir du Pr Alpha Condé

Avec l’arrivée au pouvoir du Professeur Alpha CONDE en décembre 2010, les contrats ci-dessous ont été signés :

Contrat N° 2014/128/1/2/3/2/G, lié aux Travaux de construction et de bitumage de la route nationale N°7 (RN7) sur le tronçon Kankan – Mandiana – Fleuve Sankarani (Tranche ferme) a été signé le 15 mai 2014. L’ordre de service a été donné à l’entreprise le 05 juin 2014

Les travaux de cette tranche ferme ont été exécutés et réceptionnés définitivement le 26 août 2019.

Contrat N° 2014/289/1/2/1/2/N, relatif aux Travaux de construction et de bitumage de la route de Baro (8,5 km) : Il a été signé le 23 juillet 2014. L’ordre de service a été donné à l’entreprise le 21 mai 2014.

Les travaux ont été exécutés et définitivement réceptionnés le 02 juin 2018.

Le Contrat N° 2015/024/1/2/3/2/GG, lié aux Travaux de réhabilitation de la route Dabola – Kouroussa : Il a été signé le 27 février 2015. Un premier ordre de service a été émis pour l’entreprise le 02 mars 2015. Au cours de l’évolution des travaux, la mission de contrôle Louis Berger a proposé une nouvelle structure de la chaussée. Après les discussions avec l’Administration, la Mission de contrôle et GUITER, un second ordre de mission a été émis pour l’entreprise le 24 décembre 2015. Les travaux ont été exécutés et une réception technique a été établie avant que les entreprises chinoises ne commencent les travaux le 4 février 2019.

Le Contrat N°2015/173/1/2/3/2/GG, lié aux Travaux de bitumage des lignes dégradées dans la ville de Kankan : Il a été signé le 25 juin 2015. L’ordre de service a été émis le 09 novembre 2015. Malgré plusieurs arrêts pour retard de paiement, les travaux sont à date achevés et le courrier de demande de réception provisoire est adressé au Maître d’ouvrage pour clore ce projet.

Le Contrat N°2015/174/1/2/3/2/GG, relatif aux Travaux de bitumage des lignes dégradées dans la ville de Siguiri : Il a été signé le 25 juin 2015. L’ordre de service a été émis le 09 novembre 2015. Malgré plusieurs arrêts pour retard de paiement, il ne reste que 3000 ml de caniveaux et le processus de réception suivra.

Le Contrat N°2017/072/1/2/2/1/2/014, relatif aux Travaux d’urgence pour la réhabilitation des routes nationales Tronçon lot3 Mamou – Dabola : Comme stipulé dans l’ordre de service émis pour l’entreprise le 16 novembre 2016, le contrat a été signé le 15 mars 2017. Les travaux ont été définitivement réceptionnés le 25 août 2019.

Le Contrat N° 2018/257/2/2/3/2/2/014 lié aux Travaux de construction et de bitumage de la route nationale N°7 (RN7) sur le tronçon Kankan – Mandiana – Fleuve Sankarani (Tranche optionnelle- Avenant N°3) a été signé le 30 octobre 2018. L’ordre de service a été transmis à l’entreprise le 01 mars 2019.

Les travaux sont en cours d’exécution.

En somme, tel est l’ensemble des travaux signés entre l’Administration publique et l’entreprise GUITER SA de 2008 à date. Pour plus de 90% de ces marchés, il est important de savoir que nous avons œuvré d’arrache-pied auprès de nos partenaires financiers pour rendre réalisables ces projets en prenant à notre charge des agios bancaires colossaux, du fait des retards de paiements des factures et surtout le défaut de programmation de fonds suffisant au Budget National de Développement (BND). Qu’à cela ne tienne, c’était une de nos nombreuses contributions à l’effort national de développement.

La Direction Générale de GUITER SA