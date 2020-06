Fonds d'appui aux GIE: tenue à Conakry de la 1ère réunion du comité de pilotage…

CONAKRY-La première réunion du comité de pilotage du Fonds d'appui aux groupements d’intérêts économiques (GIE) et aux entreprises s'est tenue ce vendredi 16 juin dans un réceptif hôtelier de la place. Cette importante réunion qui marque le lancement du comité de pilotage du fonds d'appui aux GIE et PME, a connu la présence du ministre de l'industrie et des PME (petites et moyennes entreprises), Tibou Kamara, du gouverneur de la Banque Centrale Lonsény Nabé, et d'autres personnalités du monde entrepreneurial guinéen.

Dans son discours de circonstance, M. Mamadou Aliou Souaré, le Président Directeur du comité de pilotage du Fonds d'appui aux GIE et PME a exprimé sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Après avoir adressé son message de remerciements à l'endroit du président de la République Alpha Condé, à son premier ministre, des membres du gouvernement, et particulièrement au ministre de l'industrie et des PME, il a réitéré son engagement et celui du comité de pilotage de ce fonds d'être à la hauteur des attentes.

"Je réitère ici mon engagement et sans nul doute celui du comité de pilotage de ce fonds d'être à la hauteur des attentes de nos mandataires, mais aussi, des bénéficiaires de ces ressources”, a déclaré M. Mamadou Aliou Souaré.

Ces ressources d'urgences constituent une opportunité de concrétiser la ferme volonté du président de la République de sauver des emplois et des entreprises. De par cet acte, le gouvernement a pris un engagement sûr pour la relance de l'économie après la crise sanitaire du coronavirus, a fait le Directeur Général du Fonds du Développement Industriel et des Petites et Moyennes Entreprises (FODIP).

Pour permettre à toutes les entités concernées de bénéficier de cet appui, une plateforme digitale est mise en place. Elle va servir aux entreprises et autres institutions de micro finances de soumissionner leur demande en ligne qui sera traitée pour pouvoir obtenir le soutien nécessaire, a précisé M. Souaré.

Présent à cette rencontre, le ministre de l'industrie et des PME a tout d'abord rappelé le bien fondé de la mise en place de ce fonds par le Chef de l'État.

“M. Le président de la République a estimé que la crise que nous traversons ainsi que le reste du monde, n'est pas qu'une crise sanitaire. Il est vrai que le défi urgent c'est de faire face au plan sanitaire puisque c'est une menace sérieuse sur la santé publique, mais à côté de cela, il a perçu une menace plus insidieuse dont la portée pourrait être plus grave au-delà du défi sanitaire qui sera relevé. Il s'agit de comment protéger notre économie pour ne pas qu'elle souffre outre mesures des effets de la pandémie, aussi bien sur l'activité économique en générale et les entreprises notamment les PME, les micros entreprises et le secteur financier. C'est dans ce cadre, bien que sur le front, avec le corps médical et le personnel soignant pour faire face à l'épreuve immédiate de la pandémie, le président de la République a instruit le premier ministre et l'ensemble du gouvernement de la mise en place d'un plan de riposte économique (...) et de créer les conditions de la relance après la maladie” a rappelé Tibou Kamara.

C'est dans cet esprit que le fonds d’appui aux entreprises et aux groupements d'intérêt économiques a été mis en place, a enchainé M. Kamara, ajoutant que c'est également dans cet esprit qu'un fonds de garanti a été assuré par l'État.

Le ministre conseiller personnel du président Alpha Condé a par ailleurs rappelé que ce fonds n'est pas une subvention de l'État, ni d'assistance aux entreprises ou encore moins aux personnes qui portent des projets. Il y a des fonds qui ont été mis en place pour protéger les entreprises et faciliter la relance économique de manière qu'elle ne souffre pas de l'impact de la pandémie et aussi protéger les emplois parce qu'il s'agit là d'un volet purement social pour éviter une crise sociale qui adviendrait, a précisé Tibou Kamara.

D'ores et déjà, le président de comité de pilotage du Fonds d'appui aux entreprises, GEI et PME a fait savoir que son équipe s'est retrouvée afin de tout mettre en œuvre pour la bonne marche de cette initiative.

Il est à noter que pour bénéficier du fonds d'appui aux groupements d’intérêts économiques et aux entreprises, des conditions d'éligibilité sont prévues par décret. Les candidats seront retenus en fonction de cela.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

