Société Navale Guinéenne: la nouvelle Directrice Bineta Diallo a pris fonction…

CONAKRY-La nouvelle Directrice de la Société Navale Guinéenne a pris fonction ce jeudi, 25 juin. La cérémonie de passation de témoin s'est déroulée dans les locaux de la société navale guinéenne. L’événement a été présidé par la nouvelle ministre de l'enseignement technique et de l'emploi sous la coordination de l'inspecteur général du Ministère des transports, a-t-on constaté sur place.

Dans son introduction, M. Amadou Sacko a d'abord rappelé les deux décrets qui ont annoncé la nomination de la nouvelle Directrice à cet important poste avant de donner la parole à la DG sortante. Dans son discours, la Directrice sortante de la Société Navale Guinéenne a remercié le président de la République Alpha Condé qui a eu confiance en elle en la nommant à ce poste avant de remercier également l'ensemble de ses collègues de service. Madame Fatoumata Cissé n'a pas manqué de revenir sur les différents acquis de son équipe depuis 2012.

“ À notre arrivée en 2012, le chiffre d'affaires de notre société était de 47 milliards francs guinéens à peu près. Aujourd'hui, malgré les péripéties que notre pays a connu, notamment la crise Ebola, nous avons atteint un chiffre d'affaires de 130 milliards francs guinéens, soit une croissance de 172%”, a fait savoir la désormais ex Directrice.

En plus, la Société Navale sous sa direction, a fait des nombreuses autres réalisations dont la base logistique de Kabgelen (Préfecture de Dubréka), les ports de Kassa et Sandervalia, l'achat et la mise en place d'un bateau de transport de 250 places assurant la liaison entre Conakry et l'île de Kassa et un Parc important de transport, a énuméré Mme Fatoumata Cissé.

De son côté, la Directrice de la Société Navale Guinéenne entrante a exprimé toute sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État qui l'a nommée à ce poste de responsabilité.

“ Je ne remercierai jamais assez le Président de la République, Son Excellence Professeur Alpha CONDE qui, par cette nomination, me témoigne encore une fois sa confiance. Vous comprendrez donc que je profite de cette tribune pour lui renouveler ma fidélité et mon engagement à ses côtés” a-t-elle entamé.

Et Madame Fatoumata Binéta Diallo d’ajouter : “Mes remerciements s’adressent aussi à Monsieur Le Premier Ministre Chef du Gouvernement, Docteur Ibrahima Kassory Fofana et au Ministre d’Etat, Ministre des Transports, M. Aboubacar Sylla, pour avoir porté leur choix sur ma modeste personne parmi plusieurs milliers de guinéens non moins méritants’’.

Au nombre des grands chantiers initiés par le Président de la République, figure au premier plan la valorisation du potentiel maritime national, a-t-elle, précisant que la modernisation du Port autonome de Conakry et son extension vers l’Est en sont des illustrations. Mieux encore, dit-elle, « depuis 2011 nous assistons à la construction et à l’extension de nouveaux ports sur le littoral Nord-Ouest de notre pays’’, a rappelé l'ancienne DAF du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation.

“Vous conviendrez avec moi, que ces multiples et grands projets interpellent la Société Navale de Guinée à suivre le rythme du développement portuaire national. Nous devons poursuivre les efforts de modernisation en cours, aller plus vite s’il le faut, afin de contribuer raisonnablement à la politique du Gouvernement dans le domaine des transports des personnes et de leurs biens, ainsi que celui des transports des produits miniers. Certes, la tâche qui nous attend est ardue, c’est pourquoi nous devons nous remettre tous en cause et redoubler d’efforts afin que les actes que nous poserons ensemble soient couronnés de succès”, a lancé la nouvelle Directrice Générale de la Société Navale Guinéenne, qui faut-il le rappeler relève du ministère des Transports.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664-72-76-28