Mme Diène Keita nommée Directrice du fond des Nations Unies pour la population

L'ONU par le biais de son Secretaire general Antonio Guterres vient de nommer une guinéenne dans l'équipe dirigeantes des Nations Unies. Mme Diène Keita a été nommée Directrice exécutive adjointe, chargée des programmes, du fond des Nations Unies pour la population.

Selon un communique de l'ONU, Mme Diène Keita a été nommée en remplacement de M. Dereje Wordofa, de l’Ethiopie.

En 2018, Mme Keita est entrée dans le Gouvernement guinéen comme Ministre de la coopération et de l’intégration africaine.

Elle apporte à son nouveau poste près de 30 années d’expérience dans le système des Nations Unies. En 1990, elle était administratrice de programmes au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à New York, avant d’occuper avec succès plusieurs postes de direction au niveau des pays, dont Représentante adjointe du PNUD et Représentante par intérim.

Tout au long de sa carrière, Mme Keita a énormément travaillé sur l’autonomisation des femmes et des jeunes, la croissance inclusive, les problèmes démographiques, le développement humain durable, la santé sexuelle et procréative et la violence fondée sur le sexe dans les contextes humanitaires.

Mme Diène Keita est mariée et mère d’un enfant.

Africaguinee.com