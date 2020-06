Guinée : Alpha Condé fait une interdiction…

CONAKRY-Le Président guinéen Alpha Condé a signé un décret ce jeudi 25 juin 2020, interdisant l’importation des cartouches de chasse.

Selon l'acte du pouvoir central lu ce soir, « l’importation, la commercialisation, le transport des cartouches de chasse sont interdits sur toute l’étendue du territoire national ».

Le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la protection civile, la Direction Générale des Douanes, le haut commandement de la gendarmerie nationale et de la justice militaire, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret.

Africaguinee.com