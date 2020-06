Koubia : des interrogations sur la mort de plusieurs bébés, moins de 24h après avoir pris un vaccin…

KOUBIA- Plusieurs bébés ont trouvé la mort à Kansaghanyi, dans la préfecture de Koubia après avoir pris un vaccin, a appris Africaguinee.com à travers son correspondant régional.

La mort de ces trois bébés a suscité la colère et l’indignation dans cette localité située dans la sous-préfecture de Matakaou. Maimounatou Diallo, Fatoumata Binata Diallo, âgées d’un an, et Souleymane Bah qui n’avait que quelques mois, ont tous perdu la vie après avoir pris un vaccin selon leurs parents. Selon ces derniers, les trois bébés ne souffraient de rien avant la prise du vaccin.

« C’est un infirmier qui est venu au village avec des papiers. Il appelait les enfants en demandant leur filiation. Ensuite, pour certains il a dit qu’il leur reste un vaccin à prendre. Ma fille par exemple jusqu’à ce lundi 22 juin 2020 jouait. Donc, elle ne présentait aucun signe de maladie. L’infirmier est arrivé à 19h, il a donné le vaccin à ma fille, et ce mardi à 8h elle est décédée. On nous a dit que c’est le troisième vaccin que le bébé devait recevoir. Au début on pensait à une mort naturelle. Mais c’est après que nous avons appris que deux autres bébés qui ont pris le même vaccin sont morts », a confié à Africaguinee.com, Alpha Oumar Diallo, le père de la défunte Maimounatou Diallo.

Même propos chez Aissatou DDiallo, la mère de Fatoumata Binta. Selon elle, sa fille ne souffrait de rien au moment où elle prenait ce fameux vaccin.

Les autorités sanitaires locales ont été dépêchées sur les lieux pour faire des enquêtes. Question de savoir si oui ou non le vaccin est à l’origine de la mort de ces trois bébés.

Pour le moment aucun responsable de la santé en service à Koubia n’a voulu s’exprimer sur la question. Tous promettent de révéler les résultats de l’enquête sur la mort de ces trois bébés.

A noter qu’ils sont en tout une dizaine de bébés à avoir reçu ce vaccin dont on ignore pour le moment le nom.

Alpha Ousmane Bah (AOB)

Pour africaguinee.com

Tél. (+224) 664 93 45 45