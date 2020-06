Urgent-Macenta: des violences à relent communautaire signalées Koyama…

MACENTA-Les faits signalés sont graves ! Des affrontements à relent communautaire ont éclaté ce mardi 23 juin 2020, dans la sous-préfecture de Koyama en Guinée forestière.

Cette localité située dans la préfecture de Macenta, à la frontière Guinée-Libéria est secouée par des violences à conotation ethniques. On signale des cas de morts et de nombreuses boutiques incendiées. Des heurts similaires ont fait 30 morts à N’Zérékoré les 22 et 23 mars dernier.

Selon des témoignages concordants recueillis par Africaguinee.com, tout est parti d’un conflit lié à des terres agricoles dont chacune des communautés réclament la propriété.

Nous y reviendrons !

Une dépêche de Paul Sakouvogui

Pour Africaguinee.com