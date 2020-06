Troisième mandat : Alpha Condé sera-t-il soutenu par ses alliés ?

CONAKRY-Même s’il n’a pas encore annoncé sa candidature à la présidentielle d’octobre, Alpha Condé a montré tous les signes d’être intéressé par un troisième mandat. La question est de savoir quand compte compte-t-il officialiser ce que tout le monde sait déjà. Sans doute après la convention du RPG arc en ciel qui sans surprise le désignera candidat du parti à la prochaine présidentielle. La seule inconnue qui demeure: Sera-t-il soutenu dans cette aventure par ses alliés ?

Papa Koly Kourouma, président du parti Génération pour la Réconciliation, l’Union et la prospérité (GRUP), qui est l’un de ses alliés n’a pas été tranchant sur la question.

‘’A ce que je sache le président Alpha Condé n’est pas encore candidat à une quelconque élection présidentielle en Guinée. Il vous a dit que c’est une convention du Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG) qui désignera son candidat pour la présidentielle (…). La Génération pour la Réconciliation, l’Union et la prospérité (GRUP), est allié du RPG. Nos formations politiques sont déjà en collaboration mais on laisse les instances de nos différents partis politiques se déterminer autour de ces questions autour d’une candidature ou pas ou d’une alliance pour ce scrutin’’, a nuancé Elhadj Papa Koly Kourouma qui vient d’être reconduit au poste de ministre d’Etat en charge de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

Quid de Bah Ousmane ? L’actuel ministre d’Etat conseiller à la Présidence, à quant à lui tranché sur la question pendant la campagne des législatives controversées du 22 mars dernier, déclarant que son alliance avec le Pr. Alpha Condé s’arrête en 2020. A moins qu’il ne fasse un revirement, le leader de l’UPR a désormais l’ambition de briguer la magistrature suprême. Quittes à se mesurer à celui qu’il a soutenu depuis 2010. Ce qui pourrait sonner le glas de sa collaboration avec Alpha Condé.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com