Kory Kondiano :"Quand le Pr. Alpha Condé dit qu'il veut être le Mandela de la Guinée..."

CONAKRY-Nommé Haut Représentant du Chef de l’Etat, l'ancien président de l'Assemblée Nationale de Guinée a brisé le silence. Ce mardi 23 juin Claude Kory Kondiano a lancé un appel à l’unité tout en exprimant toute sa reconnaissance au président Alpha Condé qui l'a choisi pour ce poste.

“En me nommant à ce poste, je pense que le président a voulu me surprendre. Je vous assure, j'ai été comblé de joie en ayant appris qu’on m'a nommé Haut représentant du Chef de l’Etat. Je voudrais donc commencer par le remercier pour cette confiance”, s'est réjoui le nouveau haut représentant du Chef de l’Etat.

Poursuivant, il a ajouté que le président Alpha Condé est un intellectuel qui réfléchit très bien avant d'agir. Et c'est dans ce sens que le chef de l'État a bien voulu le choisir pour continuer à encore travailler avec lui dans cette nouvelle fonction, lance-t-il.

“Je voudrais le remercier et le rassurer en lui disant que le Claude Kory qu'il a toujours connu et qui l'a accompagné à chaque fois que cela était nécessaire où que ce soit, c'est toujours le même, et il restera auprès de lui”, a promis l'ancien député.

La fonction du haut représentant du chef de l'État demande l'acquisition d’une certaine expérience dans beaucoup de domaines, a-t-il dit. Claude Kory Kondiano estime qu'Alpha Condé a misé sur ses plusieurs décennies dans la fonction publique avant de le choisir pour ce poste.

“Je ferai de toutes mes possibilités pour ne pas le décevoir”, a promis l'ancien président de la 8ème législature. Le nouveau haut représentant du chef de l'État a par ailleurs lancé un appel à l'unité des guinéens dans la paix pour le développement économique et social de la Guinée.

“ Ce pays a besoin de paix. Quand le président Alpha Condé dit qu'il veut être le Mandela de la Guinée, ce ne sont pas des mots en l'air, c’est parce qu'il les pratique. C'est un homme qui est en train de pardonner tous ceux qui lui ont fait du tort, et lui font du tort. Tout simplement parce qu'il se soucie de la paix dans ce pays. Il veut que tous les guinéens forment une équipe homogène afin de travailler ensemble et que l'on puisse atteindre l’objectif qu'il s'est fixé. C'est-à-dire, développer économiquement et socialement ce pays afin de le hisser au haut niveau”, a martelé le Claude Kory Kondiano.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

