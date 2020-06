Conakry : Bonne nouvelle pour Mabinty Sylla, la jeune femme qui avait reçu une balle à Coyah…

CONAKRY- Son cas avait suscité l’indignation de plusieurs observateurs. Mabinty Sylla, une jeune femme enceinte de plusieurs mois avait reçu une balle le 12 mai dernier lors de la répression sanglante des manifestations survenues à Coyah contre les barrages routiers.

Son cas était préoccupant. Sa vie et celle de son enfant étaient en danger. C’est ce qui avait d’ailleurs justifié l’appel lancé par sa mère Maciré Camara.

« Je prie toutes les personnes de bonne volonté, tous les croyants, à cause de ce mois saint de ramadan, de me venir en aide pour sauver ma fille. Aidez-moi à trouver les moyens pour soigner ma fille. Depuis que son mari a appris cette triste nouvelle, il est sous le choc. Il ne mange pas et ne boit pas. S'il vous plaît, aidez-nous, c'est Dieu qui pourra vous récompense », avait alors plaidé Maciré Camara, la mère de Mabinty Sylla.

L’appel lancé par cette mère a vite été entendu par certaines bonnes volontés, notamment Mme Mariam Sako qui a porté assistance à la jeune Mabinty Sylla. Depuis ce lundi 22 juin 2020, cette jeune dame est mère d’une petite fille. Elle a accouché sans trop de complications. C’est ce que nous a confié sa mère Maciré Camara.

« Vous savez quand vous êtes dans une situation pareille, vous avez l’impression que le ciel vous tombe dessus. C’est grâce à vous notamment que j’ai pu lancer un appel pour que les gens me viennent en aide. Je remercie Mme Mariam Sako pour tout ce qu’elle a fait pour nous. Tous ceux qui nous ont aidé également, que Dieu les paye », a confié Maciré Camara.

Aux dires des médecins, la jeune dame et son enfant se portent bien.

