Société Navale : Qui est Mme Binta Diallo, la nouvelle Directrice Générale ?

CONAKRY- La Société Navale a désormais une nouvelle Directrice Générale. À travers un décret qu’il a signé la semaine dernière, le Président Alpha Condé a jeté son dévolu sur Mme Fatoumata Binta Diallo.

Forte d’une grande expérience dans l’administration guinéenne, cette jeune dame qui fait partie des dix premiers Directeurs des affaires Administratives et Financières à être nommés en 2013 au lendemain de la célébration de la journée internationale de la jeunesse, va désormais diriger l’une des plus importantes directions du Ministère des Transports.

Connue pour sa rigueur dans la gestion de la chose publique, Mme Fatoumata Binta Diallo s’est déjà engagée à reformer la Société Navale de Guinée. Son passage au Ministère de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation comme Chef de la Division des Affaires Financières (DAF) a permis de renforcer la confiance que le Chef de l’Etat a bien voulu placée en cette jeune dame.

Avant d’être à la tête de la DAF du Ministère de l’Éducation nationale, Mme Binta Diallo avait occupé le même poste au Département du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Artisanat. Cette titulaire de plusieurs diplômes dont celui d’un Master en commerce et management des affaires internationales, est de la 40ème promotion de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l’Université de Conakry.

Africaguinee.com