Le FMI approuve un décaissement de 107,1 millions de DTS en faveur de la Guinée

WASHINGTON-Le Conseil d'Administration du Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé, lors de sa réunion tenue le 19 juin 2020 à Washington. DC, un décaissement de 107,1 millions de DTS (environ 148 millions de dollars US) en faveur de la Guinée au titre de la Facilité de crédit rapide (FCR).

Selon le gouvernement guinéen, cet accord, ainsi que l'allégement de la dette obtenu, le 13 avril 2020 dans le cadre du Fonds d'allègement et de secours en cas de catastrophe (CCRT), aideront notre pays à répondre aux besoins urgents de balance des paiements et d‘appuis budgétaires résultant de l'impact négatif de la pandémie de COVID-19 et des mesures d'atténuation. Le financement du FMI contribuera également à catalyser le soutien financier d'autres donateurs.

Le ministère de l’Economie et des Finances a précisé que ce décaissement au titre de la Facilité de Crédit Rapide (FCR) fournira une partie du financement nécessaire à la mise en œuvre du plan de riposte économique du Gouvernement qui s'articule autour de trois composantes essentielles : la composante sanitaire, la composante sociale et la composante Appui au secteur privé.

A suivre…

Africaguinee.com