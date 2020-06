Guinée : l’imam Badrou Bah exprime une "crainte" et interpelle les autorités…

LABE-En Guinée, les mosquées ont rouvert ce lundi 22 juin 2020 dans plusieurs villes du pays, après trois de fermeture à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Un moment de grande réjouissance pour les leaders religieux et les fidèles musulmans qui étaient sevrés de leurs lieux de cultes.

Dans la ville de sainte de Labé, la prière a repris à la grande mosquée à l’aube de ce lundi 22 juin 2020. L’imam Ratib Elhadj Mamadou Badrou Bah se réjouit et rend grâce à Dieu. Mais derrière cette réjouissance, se cache aussi une inquiétude. Les cas de ces citoyens qui viennent de la capitale sans attendre les résultats de leur test de dépistage.

Confiant des dispositions prises par les autorités religieuses locales pour épargner les fidèles de la maladie de Covid-19, le grand imam de la mosquée de Labé interpelle les autorités sanitaires du pays sur notamment les voyageurs qui proviennent de Conakry, épicentre de l’épidémie en Guinée. La crainte du religieux se comprend aisément quand on sait que tous les cas de Covid 19 enregistrés ces derniers mois dans les villes de l’intérieur du pays étaient en provenance de la capitale. Interrogé par Africaguinee.com, Elhadj Badrou Bah a aussi lancé un message à l’endroit de tous les guinéens. Lisez !

"Nous rendons grâce à Dieu et nous nous réjouissons de la réouverture des mosquées qui sont des lieux d’adorations, de prière et de bénédiction pour tout le monde. Effectivement, nous avons repris la prière dans la mosquée ce lundi 22 juin 2020 à l’aube. Mais avant cette réouverture, on avait tapé les portes à plusieurs niveaux afin que les autorités sanitaires voient dans quelles mesures les lieux des cultes peuvent aider dans la lutte contre la pandémie. Car on sait que les lieux de culte constituent des lieux de grandes retrouvailles pour les fidèles. Donc s’ils sont sensibilisés à la mosquée, cela contribue à conscientiser les citoyens sur la maladie. Dieu merci, aujourd’hui on a rouvert les mosquées sous conditions. D’abord, désinfecter les mosquées, veiller à leur propreté tout cela a été fait. Dieu merci toutes les conditions qui sont énumérées, les fidèles veillent à leur respect. Il y a des kits hygiéniques qui sont placés dans toutes portes d’entrée des mosquées.

Nous demandons à tous ceux qui sont souffrants de rester chez eux en attendant qu’on sorte de cette épidémie. Grâce à Dieu, les fidèles prennent toutes les dispositions en venant à la mosquée, commençant par le port des masques. Ensuite une fois à l’intérieur de la mosquée, nous veillons au respect de la distanciation, soit 1 mètre entre les fidèles (…).

Nous espérons vivement que les mesures qui ont été prises pour la réouverture des mosquées ne seront pas des fardeaux pour les fidèles auxquels nous demandons de les respecter pour le bien de tous. Ensuite nous invitons les autorités de nous aider de telle sorte que si quelqu’un est testé à Conakry, qu’il reste tranquille jusqu’à la sortie de ses résultats avant de voyager. Ça la seule crainte qu’on a. Sinon ici, toutes les dispositions ont été prises. Ces derniers temps, c’est seulement ceux qui viennent de Conakry qui sont déclarés positifs dans les autres villes.

Nous rendons grâce à Dieu, nous disons que tout ce qui advient est de sa volonté. Mais on n’a jamais appris auprès de nos aïeux, on n’a jamais vu dans les livres qu’il soit arrivé une période dans l’histoire pendant laquelle, on ait fermé toutes les mosquées au même moment. Ça vient de se produire à notre vivant, ça m’inquiète. L’inquiétude se situe où ? Est-ce que ce ne sont pas les comportements des gens qui provoquent la colère d’Allah ? Parce que si Allah dit ne venez pas dans mes maisons, c’est inquiétant pour tout fidèle.

Que chacun fasse une introspection pour prendre conscience. Surtout chez nous en Guinée, faisons davantage attention. Chaque jour, c’est des problèmes chacun ne pense qu’à lui. Dans un pays s’il n’y a pas d’esprit de partage, il n’y a pas d’entente, ni de solidarité, ni de paix, chacun est frustré contre son prochain, c’est vraiment inquiétant. Allah a dit qu’il est miséricordieux vis-à-vis de sa créature. Donc, nous sommes obligés de nous entendre sinon il est fort à craindre que la colère d’Allah s’abatte sur les gens. Mais nous ne perdons pas espoir. Nous savons que les prières, les bénédictions de nos parents seront exaucées. Nous avons demandé à tous les fidèles de faire attention et de prendre conscience que la maladie existe bel et bien, c’est une réalité".

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112